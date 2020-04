El Betis, atento a Olaza, sin noticias del Celta

No es la prioridad para, llegado el caso, reforzar el lateral zurdo, pero en la secretaría técnica del Betis tienen muy valorado el nombre de Lucas Olaza. Y es que, como ya informada ESTADIO Deportivo el pasado verano, en Heliópolis llevan tiempo pendiente de la evolución del uruguayo, que ya gustaba mucho a Serra Ferrer y que a Alexis Trujillo le sigue pareciendo un futbolista más que interesante.

Su buena temporada en el Celta de Vigo, donde se encuentra cedido por Boca Juniors, hacía pensar que el club gallego ejecutará la asequible opción de compra que posee, que asciende a 4 millones de euros. Y esa era efectivamente "la intención" celeste, como ha reconocido el agente del jugador, Pablo Rivero, si bien las negociación se han interrumpido por la pandemia del coronavirus.

"En principio la intención del club es comprar los derechos federativos de Lucas. Luego no tuvimos más contactos sobre la ejecución de la cláusula. Si fuera a ejecutarla debería ser antes de la fecha de la finalización del contrato (30 de junio)", explicó el apoderado del charrúa en Radio Cooperativa, donde reconoció no obstante que el mercado de fichajes "no abriría" en junio y que la situación de Olaza, como la de tantos otros futbolistas, es "atípica".

"Con Boca todavía no hemos tenido contacto. Lucas, si le toca volver, no lo ve con malos ojos. Estamos hablando de un equipo a nivel mundial. Tiene la expectativa sobre que va a pasar, tuvo una gran temporada en Europa", finalizó el agente.

Toda esta situación hace que en el Betis estén muy pendientes, ante los más que posibles movimientos en el lateral izquierdo de cara a la próxima campaña, pues no se tiene nada claro adquirir en propiedad a Alfonso Pedraza (por el que, aparte de los 500.000 euros de la cesión, que podría llegar a ser el doble, se deberían abonar 10 kilos, más otros cuatro en variables), al tiempo que la Premier y la Bundesliga compiten por llevarse a Álex Moreno.