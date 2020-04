Guardado y Lainez colman a elogios a su 'padre' deportivo

Pocos entrenadores suramericanos gozan del prestigio y reconocimiento que tiene Ricardo La Volpe, que ha pasado por los banquillos de los mejores clubes de México y Argentina, además de por el de la selección azteca. El 'Bigotón' ha anunciado su retirada para intentar ser director deportivo y sus expupilos están llenando las redes sociales de elogios. Entre ellos, dos béticos que le deben mucho, pues ambos debutaron en el fútbol profesional bajo sus órdenes: Andrés Guardado y Diego Lainez.

"Gracias por todo lo que le diste al fútbol mexicano como DT, agradecido por todo lo que me enseñaste y la confianza que me diste desde el primer día a pesar de mi corta edad, nunca dudaste de mí. Éxito en tus nuevos proyectos profe @RicardoLaVolpeG, un grande", señaló en su cuenta oficial de Twitter Lainez. La Volpe le dio la alternativa con el primer equipo del Club América de México el 4 de marzo de 2017, cuando sólo tenía 16 años. Apenas 15 meses después, ya estaba en el Betis.

Como verdiblanco no le están yendo bien las cosas, pues apenas tiene oportunidades; pero lejos del irritante 'te lo dije' que le dedica una y otra vez Miguel Herrera, su extécnico en el conjunto azulcrema, La Volpe sólo tiene palabras de ánimo para el extremo verdiblanco, en quien confía mucho. "Dieguito, sigue adelante, tienes muchas condiciones. Sin duda, te va a llegar tu momento importante y cómo siempre vas a destacar. Gracias por tus palabras", le respondió el técnico argentino.

No menos agradecido que Lainez con su 'padre' deportivo está su compañero Guardado, quien ha admitido que La Volpe dejó una huella imborrable en el fútbol de su país. "En mi humilde opinión, no necesitó títulos para dejar un legado muy importante en el futbol mexicano. Muchas gracias profe, o como mejor se le conoce€ muchas gracias, Bigotón. Le deseo todo el éxito en sus futuros proyectos", escribió el centrocampista del Betis en su perfil oficial de Instagram.

"No entendería todo lo que me ha pasado en esta hermosa profesión sin su confianza cuando yo no era nadie, sin esos regaños y esas correcciones en los entrenamientos, sin esos tamaños para apostar por un joven de 19 años en el partido más importante de ese Mundial en 2006, subrayó Guardado, formado en el Atlas y que se estrenó como internacional absoluto en el partido de los octavos de final del Mundial de Alemania, ante Argentina. "Sigue así, Andrés. Tu trayectoria ha sido ejemplar para el fútbol mexicano, sigue por ese camino€ gracias por tus palabras, saludos", contestó el mentor del cuatro veces mundialista, que ahora busca hacer historia con su quinta cita.