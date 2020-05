Joel: "Al derbi llego más que de sobra"

El último en incorporarse a los entrenamientos del Betis para preparar el regreso de LaLiga 19/20, Joel Robles, lo ha hecho con más expectación de lo normal. Y es que se trata de la sorpresa negativa en verdiblanco, al ser el único positivo de la plantilla en los test PCR para detectar el coronavirus, por fortuna asintomático, por lo que tuvo que seguir otros 15 días en casa de cuarentena, el doble que los dos que presentaron anticuerpos de la enfermedad (Pedraza y Juanmi). Un susto y un inconveniente felizmente olvidados.

"No me esperaba haber dado positivo. Lo único que había hecho era ir al supermercado. Es una sensación muy rara. Pero mejor cogerlo ahora. He estado activo, aunque luego las distancias en el terreno de juego son diferentes. Ha sido importante hacer algo en casa para llegar en la mejor forma posible. El domingo, los huesos los sentía un poco blandos. Y las caderas también. Pero se puede ir controlando. Es la vida del portero. Hay que volver a casa con dolores", bromeaba este martes en los medios oficiales el getafense, que ha tomado, si cabe, más conciencia tras su experiencia: "Poco a poco volvemos a la normalidad, pero lo más importante es no relajarse. Ir con mascarillas, desinfectarse las manos, mantener las distancias... Si sólo podemos estar diez personas, que sean diez y no 14; detalles pequeños. Es incontrolable también hacerlo perfectamente, lo sabemos, pero hay cosas básicas a las que nos tenemos que acostumbrar".

Con todo, el ex de Atlético, Rayo y Everton celebra que se atisbe ya la 'nueva normalidad': "Eso es importante para todos, no únicamente para el mundo del fútbol. Se me hacía raro estar en casa quince días. La última semana se me hizo pesada, porque veía a los compañeros entrenarse; verlos desde casa se me hizo complicado. Pero no me salía quejarme, porque hay otras personas que se encuentran peor. He estado activo, entrenándome siempre para llegar de la mejor manera posible. Al final, estás tiempo parado, pero he intentado trabajar los reflejos, no perder la fuerza en las piernas, trabajar también la parte de los hombros, que se debilitan cuando estás parado... Amamos este deporte y nos gusta entrenarnos. Pero no lo pasé mal; mi familia estuvo mejor que otras que sí lo pasaban mal. No podía quejarme".

Cuestionado acerca de si le dará tiempo de llegar al derbi, lo tiene clarísimo: "Por supuesto. Por mi posición es diferente a la de un jugador. Nuestro trabajo es totalmente diferente, pero más que de sobra llego. En cuatro o cinco días, estaré con el grupo. Como he trabajado y me he estado cuidando, voy a llegar más que bien. Para el 11 de junio no tendré problemas. Voy un poquito más tarde que mis compañeros. Estoy aparte, haciendo trabajo específico aeróbico, de acción-reacción. Poco a poco, me incorporará a la dinámica del grupo, que es lo más importante, pero haciendo bien las cosas no va a haber ningún problema. Es diferente, aunque al final nuestro cuerpo se acostumbra a los dos o tres días. Lo más importante es recuperar el tono físico y las sensaciones con las que acabamos, sabiendo también lo que no espera".

Joel destaca del vestuario bético "la ilusión de cumplir los objetivos", que "está por encima de todo", ya que "todos tenemos claro qué queremos", volviendo a apuntar al duelo del Sánchez-Pizjuán: "Con todo lo que hemos vivido, tenemos ganas de que llegue ese día. También tenemos que estar frescos de mente, porque sabemos los estadios que nos esperan, sonidos diferentes... Hay que adaptarse a la nueva situación y nada más. Yo hablo mucho y volveré loco a todos. Vamos a escuchar muchas voces (las del lateral, el mediocentro...), algo que también tendremos que trabajar. Somos, además, un equipo que saca el balón jugado y deberemos intentar no arriesgar más de la cuenta. Entrenamos con gradas verdes y el Sánchez-Pizjuán las tiene rojas; ésa será la gran diferencia al final. El sonido hace mucho y seguro que jugar en casa o fuera no será muy diferente. Lo que es el sonido en sí, los cánticos, que hacen mucho en un estadio, y aquí en Sevilla más todavía con las aficiones que hay, sí lo notaremos. Entonces, el que más preparado esté mentalmente sacará el mejor rendimiento en estos once partidos. Vamos a jugar cada tres días, resultados que, seguramente, van a generar sorpresas. Es algo diferente que también hay que disfrutar".

Por último, el cancerbero no cambia lo que está viviendo en estos casi dos años como heliopolitano, una buena reflexión cuando, al parecer, su ex equipo, el Atlético, maneja su nombre para sustituir a Antonio Adán en la difícil competencia con Jan Oblak. "Una de las cosas que más me gustan del Betis es que aquí se renueva la ilusión de una temporada a otra. Aunque los resultados no sean buenos, cada año que comienza la gente está a muerte con el equipo. Sabemos que estamos distanciados del objetivo y vamos a intentar conseguirlo. No es nada fácil, pero tenemos claro que vamos a por el objetivo sí o sí", sentenciaba el ambicioso meta madrileño en la televisión oficial del club, donde demostró que, por encima de todo, la COVID-19 no ha conseguido mermar un ápice sus ganas, su compromiso y su voluntad de cumplir con su trabajo.