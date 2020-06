Cacciabue, un 'box to box' en el radar del Betis

En la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva del Betis está subrayada la necesidad de reforzar el centro del campo. Presupuestada la venta de William Carvalho para financiar otras operaciones, se pretende traer tanto a un centrocampista de perfil creativo, si no se logra prorrogar un año más la cesión de Carles Aleñá, como a un mediocentro más físico que aporte fuerza y equilibrio.

En ese último perfil es donde encaja el nombre de Jenónimo Cacciabue, joven centrocampista argentino de 22 años al que la prensa de su país coloca en el radar del Betis. Es más, la web 'Página12' de Rosario informa de una oferta del club verdiblanco que no llega a satisfacer del todo a los directivos de Newell's Old Boys, con el que el que el jugador tiene contrato hasta 2022, aunque tampoco estaría muy lejos de las pretensiones del club rosarino.

Pretendido en su día por los dos grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate, Cacciabue es un centrocampista de ida y vuelta, un 'box to box' ordenado, rápido, atento a la marca y con dotes para la distribución, con un gran despliegue físico y rigor táctico. Sin embargo, el hecho de que haya permanecido cinco meses lesionado, entre octubre y febrero, sólo le ha permitido disputar 9 encuentros esta campaña, con un gol y una asistencia, y en Newell's entienden que esa circunstancia, junto a la actual crisis, ha podido rebajar su valor, aunque avisan: "Cacciabue tiene una cotización y Newell's no se baja, la negociación se puede abrir en cuanto a la forma de pago, pero no al monto final".

Ese montante del que habla una fuente de la directiva 'leprosa' sería de 4 millones de dólares (poco más de 3,5 millones de euros). Y a esa cifra se habría acercado ya el Betis según la citada web, con una oferta superior a la del Genoa italiano, que habría puesto dos kilos sobre la mesa.

Sea como fuere, en Newell's reconocen que "un jugador importante se va a vender antes de fin de año", y todas las miradas apuntan a Cacciabue, que responde al mismo perfil que Raúl Guti, también pretendido por el Betis, pero resulta más económico, pues en caso de ascender con el Zaragoza, la cláusula del centrocamista maño pasaría a ser de 20 millones.

En cambio, en contra de Cacciabue, con un valor de mercado de 1,8 kilos, juega su condición de extracomunitario. Y es que, actualmente, el club verdiblanco tiene las tres plazas ocupadas con el brasileño Emerson, que ya ha confirmado que seguirá en Heliópolis hasta 2021; el mexicano Diego Lainez, con muchas opciones de quedarse pese a ss escasas oportunidades; y el argentino Guido Rodríguez, que puso en marcha los trámites para obtener el pasaporte comunitario al tener ascendencia italiana, si bien esas gestiones se vieron paralizadas, como casi todo, por la pandemia de la COVID-19. En sus manos podría estar la llegada de su compatriota Cacciabue.