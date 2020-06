Defensa encendida de Borja Iglesias

Muchas voces han salido en defensa de Borja Iglesias después de que éste se pintara las uñas de negro y pusiera mensajes contra el racismo, algo que también ha hecho el propio Betis y otros muchos clubes, concienciados por todo lo que está pasando en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.



Las críticas no sólo no han cambiado su forma de parecer sino que la han reforzado y entre los apoyos recibidos ha encontrado uno, el del periodista José Ramón de la Morena, que hizo un alegato en su programa de Onda Cero a favor del delantero gallego.



"Ayer fue Borja Iglesias, el delantero del Betis, quien apareció con las uñas pintadas de negro, en un gesto solidario contra el racismo y la xenofobia, me dijo anoche en el programa, aunque desde las redes sociales hubo quien le llamó "maricón". Borja Iglesias, en un tono afable y tolerante, me explicó que no le molestaban esos insultos en las redes, porque si fuese gay, estaría igual de orgulloso que lo está sin serlo, y que el próximo jueves en el derbi sevillano, Sevilla-Betis, volverá a pintarse las uñas de negro para reivindicar más su postura contra el racismo", comentó el priodista madrileño, quien fue más allá y arremetió contra las redes.



"Es descorazonador que un futbolista de élite, tenga que salir a dar explicaciones ante los insultos en los estercoleros de las redes, porque no son capaces de entender ni de tolerar lo que no entienden. El miércoles fue Pepe Reina, al que le etiquetaron de facha por expresarse contra decisiones gubernamentales en esta pandemia que a él no le parecen bien. Ayer fue Borja Iglesias al que intentaron basurear por ese gesto contra el racismo", afirmó.



Una defensa que también le llegó desde su tierra, desde la Televisión Gallega (TVG), donde Borja Iglesias le quiso quitar hierro al asunto en directo; del propio Betis ("Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio. La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla. Eres top, @BorjaIglesias9", escribía en twitter); o del CSD, que suscribía las palabras del club verdiblanco y añadía: "De cuando tan solo unas palabras pueden significar un mundo. No al racismo. No a la homofobia".







Pronunciamientos así nos emocionan. Con vuestro permiso, suscribimos esas mismas palabras, incluyendo el calificativo de auténtico top para @BorjaIglesias9.

De cuando tan solo unas palabras pueden significar un mundo. ????

No al racismo. No a la homofobia. https://t.co/c8aBNWOQqC — CSD (@deportegob) June 4, 2020