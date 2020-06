Alexis: "Tenemos avanzadas situaciones con el nuevo técnico".

Alexis Trujillo, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del conjunto verdiblanco. Una actualidad que se centra en el partido de este miércoles ante el Villarreal pero que también se ha visto interrumpida por las informaciones que colocan a Manuel Pellegrini como uno de los técnicos con más posibilidades de recalar en el Betis. "Al margen de mi cargo interino, sigo ejerciendo las funciones de mi cargo de coordinador deportivo. Estamos trabajando y tenemos avanzadas situaciones en relación de la contratación del nuevo técnico. Tanto yo como la secretaría técnica seguimos trabajando conjuntamente en buscar las mejoras de la campaña siguiente", explicó el canario.

El propio Alexis reconoció que se está hablando con algunos entrenadores pero no ha querido dar nombres. "En la mesa hay nombres de entrenadores que pueden ser importantes y el ideal para entrenar al equipo. Después de un análisis y viendo muchas fórmulas o nombres, vamos a buscar el perfil que creamos que es el más oportuno para sacarle rendimiento a la plantilla. Manuel Pellegrini, Quique Setién, los nombres que has dicho... Hay muchos nombres que están sobre la mesa", zanjó.

Su futuro en el club: "A mí el club no me ha comunicado hasta ahora que no vaya a seguir ejerciendo mis funciones. En principio creo que voy a seguir y al margen de eso seguro que el club está trabajando y si cree conveniente es posible reforzar la dirección deportiva que ya se esté trabajando en otra incorporación", añadió.

Perfil del técnico y estilo de juego que se busca: "Hay una palabra que es muy fácil de comentar pero es muy difícil de hacer. Es el equilibrio del equipo. Un equipo, al margen de tener su identidad o querer ser protagonista, creo que los dos tipos de equipo puede haber jugadores con espíritu combativo, en disputas, competitivos, pero el entrenador es el que tiene que imponer ese gen de lo que quiere ver reflejado en el terreno de juego. A mí me gustaría tener un equipo que sea protagonista pero que para el rival sea muy incómodo crearle ocasiones de gol".



Sentir de la afición: "Los aficionados quieren que su equipo esté lo mejor posible, que esté en la mejor posición posible y ellos son una gente que son muy fieles a sus colores y quieren que el club esté lo más alto posible. Nosotros también estamos disgustados. Es normal que muestren ese disgusto. Lo que sí es cierto es que quedan 6 partidos, vamos a intentar sumar el mayor número de puntos posibles pero hablando de los aficionados entiendo que estén disgustados".

Entiende el enfado de la afición, pero desde el respeto: "Yo sí les pediría que ese malestar lo pueden mostrar pero hay que tener respeto, lo veo en el día a día y en la última jornada fue el equipo más intenso del campeonato. A partir de ahí la actitud la están poniendo. Sí, cometemos algunos errores que pagamos demasiado caros. A nivel general, tanto los aficionados como nosotros, estamos disgustados".

Clima crispado en la afición: "Claro que me preocupa el clima de confrontación. En el fútbol cada vez es mucho más complicado ganar los partidos. Todos los equipos se estudian mucho, nosotros tenemos que centrarnos y ver la adversidad. Si tenemos adversidad entre nosotros, eso merma el poderío del equipo. Es evidente que los aficionados, si no se da el partido, muestren su disgusto siempre con respeto. Pero tenemos que saber que para sacar los partidos tenemos que ver la adversidad en el rival y no entre nosotros mismos",