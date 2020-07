El nuevo técnico está "bastante avanzado"

"Al margen de lo prioritario, que es certificar lo antes posible la continuidad del equipo en la máxima categoría, estamos buscando la contratación de un nuevo técnico. Está bastante avanzado". En medio de la crisis que vive el club y con la permanencia aún sin certificar, Alexis ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los béticos de que, al menos, se están haciendo progresos de cara a la próxima temporada en la búsqueda de un entrenador que dé el salto de calidad que todos le vienen exigiendo al club.

A lo largo de los últimos días han seguido apareciendo muchos nombres, aunque Manuel Pellegrini es el que cuenta con mayor consenso en la comisión deportiva. Marcelino prefiere este año apostar y vivir una experiencia en el extranjero y, según han desvelado desde Argentina, el club verdiblanco ha tanteado otras opciones como Pizzi y Marcelo Gallardo, a cuyos representantes habría sondeado.

Pese a tener claro el objetivo, el club ha ampliado su para. Y a esos hay que añadir los ofrecimientos que han llegado y siguen llegando. Y los "rumores", como el mexicano Miguel Herrera, sobre entrenadores que estarían encantados de entrenar a un club de esta magnitud.

Lo que sí parece claro, a tenor de las palabras de Alexis, es que la ambición expuesta por el Betis en los últimos años va a seguir vigente. "He estado en tres etapas diferentes y nunca he visto al Betis como está hoy día. Nunca le he visto con la infraestructura que tiene ahora. Haro y Catalán han creado un proyecto importante. Lo cierto es que en lo deportivo empezamos un año muy ilusionante y hasta hoy no está saliendo como hubiéramos deseado", indicaba en la previa del Celta-Betis el técnico canario, quien sí tiene claro que la economía quedará tocada tras esta temporada, aunque es un mal que afectará a a todos en mayor o menor medida. "A día de hoy hay algunos interrogantes. A medida que vaya pasando el tiempo, lo tendremos más claro. Vamos a trabajar con el presupuesto que tengamos para intentar conseguir hacer un buen año", avisó.