Alexis, su fe en Pellegrini y las "conversaciones avanzadas" con un director deportivo.

Con la permanencia atada tras la victoria ante Osasuna (3-0), el Betis ya mira al futuro con el fichaje de Manuel Pellegrini, que ya se ha dirigido a los béticos para lanzar un ambicioso mensaje. Pero antes toca finiquitar la temporada y el objetivo no es otro que escalar los máximos puestos posibles en la tabla, pues también hay un buen pellizco económico en juego.

Así, en la previa del choque de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, el entrenador interino del cuadro verdiblanco, Alexis Trujillo, ha tenido que hacer un esfuerzo por intentar centrar la atención en el partido en sí, pues la mayoría de las cuestiones iban dirigidas a su sucesor, dado su cargo de director del área deportiva del Betis.

"Tendremos tiempo de hablar de Pellegrini, nos jugamos mucho en estos partidos. Nos quedan tres encuentros y vamos a intentar afrontar todos los partidos como si de una final se tratase para sumar el mayor número de puntos posibles y escalar puestos en la tabla. Los jugadores están con la misma intensidad que antes del día de Osasuna. Si no mostramos la misma intensidad que el Atlético va a ser complicado competir con ellos", explicó el canario, que no pudo evitar hablar de Pellegrini.

"Tener ya cerrada la contratación de Manuel te da la satisfacción de que se ha hecho un trabajo bueno. Hemos contratado a un entrenador que creemos adecuado para sacar el máximo rendimiento a nuestra plantilla. El lunes seguramente haremos la presentación del entrenador", señaló, al tiempo que se refería también a la llegada de un nuevo director deportivo, aunque sin querer dar nombres en este sentido, pese a que todo apunta a que será Antonio Cordón: "El club analiza dentro de su estructura y ve que puede ser favorable para reforzar esa área. Se está analizando y si viene esa persona, que seguro que lo hará, tendrá que venir para aportar todas sus ideas para fortalecer esa área. Tenemos varios nombres para el puesto del director deportivo, hay conversaciones avanzadas con candidatos, con la idea de hacer esta parcela más sólida".

En este sentido, Alexis es consciente de las dificultades que entrañará acudir a un mercado de fichajes afectado por la crisis, pero también es optimista al respecto, sin aclarar cuáles han sido las peticiones de Pellegrini al respecto: "Lo que sí tenemos es una planificación y valoración de nuestra plantilla. Prácticamente, en líneas generales, la valoración está prácticamente estudiada al completo. Cuando presentemos al nuevo entrenador consensuaremos con él y buscaremos intentar hacer un equipo lo más competitivo y equilibrado posible. Habrá que ver las situaciones reales del mercado porque será diferente y más lento".

Pero volviendo al duelo ante el Atlético, Alexis dejó entrever que volverá a realizar cambios en su once para darle la oportunidad a todos sus jugadores: "El nivel de exigencia es muy alto. La idea nuestra es tener esas rotaciones que nos puedan dar frescura. Todos están disponibles y todos tienen la posibilidad de jugar".

Además, el canario se detuvo en la figura de Joaquín, que igualará ante los colchoneros los 550 partidos en Primera del ex madridista Raúl, con lo que se convertirá en el futbolista de campo con más encuentros en LaLiga, sólo superado por el ex cancerbero Andoni Zubizarreta: "Es un orgullo terrible y es un trabajo espectacular por parte de Joaquín, desde que comenzó a jugar al fútbol hasta esta fecha. Está solo en nombres que son auténticos privilegiados. Joaquín ha sido uno de ellos. Todo el beticismo debe estar orgulloso. Quedan tres partidos y con la forma en la que está no sólo lo va a igualar, sino que lo va a superar".