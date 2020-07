At. Madrid-Real Betis: Crónica en directo, resultado y goles...

Sin presión ya, el Betis ha salido al Metropolitano tratando de tocarla y armar su juego con paciencia, aunque le cuesta salir de su campo. Después de aproximarse en los primeros compases con sendos centros sin mucho peligro de Koke y Lodi, que detuvo sin problemas Dani Martín, el Atlético ha incrementado poco a poco la intensidad en su presión y fruto de ello consigue robar en terreno ajeno y pisar el área verdiblanca.



De este modo, la tuvoy acto seguido, el ex madridista se la dejó en la frontal a Koke, cuyo disparo flojo atrapó el meta bético. Han sido dos sustos, pero los de Alexis han sabido rehacerse y mover el balón para no sufrir en demasía, animándose incluso en ataque con una llegada de Barragán por banda que no encontró el pase adecuado.

Más clara ha sido la ocasión de Loren por la izquierda tras un balón largo de Dani Martín, pero el marbellí tampoco encontró a un compañero en el área y su pase lo despejó un defensor. Se siento cómodo el Betis, al que esta vez el VAR ha hecho justicia en el 22' al anular el gol de Correa por mano previa de Llorente.

Lo tiene que intentar el Atlético desde lejos y Thomas prueba fortuna con un duro disparo al que responde muy bien Dani Martín. Pero los verdiblancos no se achantan y responden con un chut de Canales que toca en Fekir y casi alcanza el francés en boca de gol, pero se adelanta Lodi para despejar el esférico. Aunque la más clara llega justo antes de la pausa por hidratación, con un buen ataque que culmina Guardado con un disparo cruzado desde la izquierda que se marcha rozando el palo de la meta defendida por Oblak.

Pero cuando mejor parecía el Betis, sintiéndose a gusto ya sin la presión de los resultados, llegó el gol de Morata en el 35. De nuevo, por suerte, el VAR ha hecho justicia, pues el ariete rojiblanco parte por poco en fuera de juego antes de superar a Bartra en la carrera desde el centro del campo y batir a Dani Martín picando el balón.

Alivio sin duda para un Betis que no ceja en su empeño y ha vuelto a golpear a renglón seguido con un peligroso disparo desde la frontal de Guido, aunque también la tuvo antes Correa tras caracolear en el área. Todo ello, para redondear una entretenida primera mitad que acaba con el chut al lateral de la red de Loren tras el centro desde la otra banda de Barragán y un par de llegadas más de un conjunto verdiblanco crecido y osado. Sin duda, el Betis está ofreciendo una buena imagen, de equipo valiente, sabiendo que es por las bandas por donde puede hacer daño al Atlético, con la única mala noticia del cambio obligado de Guardado por unas molestias.