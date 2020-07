Cordón en su presentación: los intocables, el mercado de fichajes, el objetivo del Betis...

Antonio Cordón, nuevo director general deportivo del Real Betis, ha sido presentado en el día de hoy en la sala de prensa del Benito Villamarín junto al presidente Ángel Haro y comenzó con un mensaje de agradecimiento por la confianza depositada en él. "Estoy muy agradecido a toda la familia bética por estar aquí, es un placer estar aquí. No me lo pensé cuando me llamaron, el Betis siempre ha sido un equipo protagonista, con una afición increíble. Tenemos por delante un proyecto muy bonito con una estructura bien diseñada. Estoy convencido que lo vamos a llevar lo más arriba posible con mucha disciplina y calidad. Si todos sumamos y logramos que todos sean los números uno en su trabajo, estoy convencido de que vamos a tener muchas alegrías, ojalá tengamos unos años muy felices", expresó el extremeño antes de responder a las preguntas de los medios.

Las carencias que ha visto en el equipo: "Acabo de aterrizar y hoy comienzo a conocer a las personas, queda mucho por hacer, lo importante ahora es centrarnos en el mercado de fichajes, que va a ser complicado y es en lo que voy a estar centrado las próximas semanas. Soy una persona dialogante y me gusta trabajar en equipo, estamos todos en el mismo barco. En definitiva, hay que trabajar en grupo"

Objetivo clasificatorio del Betis: "Quedar lo más arriba posible, empezamos todos LaLiga desde cero. Nuestra misión es trabajar a tope para estar muy cerquita de Europa".

Difícil mantener una plantilla de alto nivel salarial: "Lo fundamental es hacer equipo, podemos tener un equipo caro y no tener rendimiento y sí conseguir el objetivo con uno más barato, por ello digo que lo importante es hacer equipo, sentir unión en el vestuario y con la afición, si eso lo logramos no se hablará de presupuesto".

Presencia de canteranos en el primer equipo: "Para que lleguen jugadores a la primera plantilla debe haber un trabajo previo de muchos años. La consecución del ascenso del Betis Deportivo nos ayudará mucho, esto facilitará el proceso para que cualquier jugador pueda llegar al primer equipo próximamente".

Hay base o se prevén muchos cambios: "Es una plantilla muy interesante, por circunstancias no ha dado ese fruto que la gente esperaba pero es una plantilla muy interesante, pero cada verano todos los equipos se ajustan y eso es lo que haremos".

Planea un fichaje de campanillas: "Tenemos que hacer un equipo competitivo, que podamos presumir de nuestros jugadores, más allá de un fichaje ilusionante lo importante es el grupo. Me gustará ver jugadores comprometidos, con hambre, que venga a sumar y a llevar al Betis lo más arriba posible, quiero garra, entrega, disciplina por encima de los nombres".

El problema de los goles encajados: "Es una pregunta para el técnico, si uno mira las estadísticas está claro que son muchos goles, es una faceta a mejorar y el técnico tendrá los medios y estudiará esas situaciones".

Los intocables: "Va a ser un mercado atípico en este aspecto, va a ser largo también, lo que quiero es intentar quedarnos con los jugadores que tiene compromiso con el club y hambre, esos serían los inamovibles para salir del Betis".

Su equipo de trabajo: "Me va a permitir la discreción porque no hemos incorporado todavía a ninguna persona, de momento estamos trabajando en ello, procuraremos diseñar un grupo de trabajo idóneo como el que está ahora, que hay una estructura muy buena de grandes profesionales, a partir de ahí seguiremos".

La elección de Pellegrini: "No me gusta el pasado, me gusta hablar del presente, ahora tenemos un entrenador muy cualificado con mucha experiencia. Lo que me gusta es que voy a trabajar con Manuel, ya lo hice en el Villarreal y sé cómo trata a los jugadores, a los dirigentes y a la afición".