Haro, "convencido" de que Cordón "repetirá los éxitos de Villarreal y Mónaco".

"Yo no recuerdo haber dicho que no nos hacía falta un director deportivo", asegura

En una temporada aciaga en lo deportivo para el Betis, la alegría la ha puesto este fin de semana el filial con su ascenso a Segunda B. Por ello, el presidente Ángel Haro no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a Manel Ruano y los suyos por este logro antes de dar paso a la presentación oficial de Antonio Cordón: " Felicitar antes que nada al Betis Deportivo por el ascenso, a la plantilla, al cuerpo técnico y a Miguel Calzado, era un objetivo y es un motivo de alegría para todos".

Dicho esto, el empresario villaverdero elogió al nuevo director deportivo y se mostró seguro de sus éxitos en Heliópolis, desvelando que ambas partes tardaron poco en ponerse de acuerdo: "Su trayectoria le habilita para capitanear el área deportiva del club, con un contrato de larga duración como muestra de nuestra confianza en su trabajo, estamos convencidos de que repetirá los éxitos de Villarreal y Mónaco. Era la forma organizativa en la que queríamos tener el club, estamos en lo correcto, en lo que teníamos que estar. Desde el inicio de las conversaciones siempre hubo un entendimiento, a Antonio le gustó el proyecto, al igual que a nosotros su forma de trabajar. Fue una negociación rápida de apenas dos semanas".

En este sentido, Haro fue cuestionado por la ausencia de esa figura crucial en todo club en esta última temporada, tras la salida de Serra Ferrer, admitiendo que actuaron de una forma poco habitual en el fútbol. "Siempre hemos visto necesaria esa figura, en el momento que estaba Lorenzo no era necesaria, luego hemos paliado entre todos esa carencia, pero es muy natural tener un director general deportivo", señaló, al tiempo que negaba que en algún momento hubiese afirmado que no les hacía falta tener a alguien específico para ese puesto: "Yo no recuerdo haber dicho eso, suele ser habitual que pongan en mi boca cosas que no he dicho, siempre he tenido claro que debía haber un directo general deportivo, eso no quita que hayamos podido suplir esa figura entre todos, pero lo hemos buscado intensamente en est último año".

En este sentido, Haro también le quiso dar su sitio a José Miguel López Catalán, destacando su labor para la llegada del nuevo director deportivo, del que elogió también su capacidad para saber comprar talento a bajo coste para después generar importantes ganancias con las ventas: "Es un experto en la captación de talento joven, ha generado grandes plusvalías en operaciones, integrador de grupo, de buena relación con el entrenador y la plantilla... Aportará rigor para crear un equipo ganador. Estamos muy agradecidos a Antonio por apostar en este proyecto y especialmente a José Miguel López Catalán por el énfasis puesto en su llegada y en la de Manuel Pellegrini".