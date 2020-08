Loren Morón da positivo por coronavirus

Está siendo el pan de cada día en todos los clubes de fútbol, fiel reflejo del gran número de rebrotes de casos de covid-19 que está afectando de nuevo a toda la sociedad. Y en el Betis, toca hacer frente de nuevo a una situación por desgracia conocida, pues ya en el regreso de la competición, tras el largo parón que se produjo entre marzo y junio, sufrió los casos positivos de Joel Roblés, Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez, estos dos últimos con anticuerpos.

Ahora, tras las vacaciones y el regreso de la plantilla para comenzar a preparar la próxima campaña, el afectado es Loren Morón, que no se ha podido desplazar en la tarde de hoy, como estaba previsto, hasta Marbella, donde el equipo realizara la primera parte del trabajo a las órdenes de Pellegrini con 29 futbolistas de momento, pues Sanabria gozará de más vacaciones y también se cayó de la lista Feddal, en su caso al estar negociando aún su traspaso al Sporting de Portugal.

A primera hora de la tarde de este martes, el Betis ha anunciado que ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del club que empezarán a trabajar mañana miércoles, aclarando, sin desvelar su identidad, que el jugador en cuestión se encuentra en buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos.

Poco después era Loren Morón el que utilizaba las redes sociales para confirmar que se trata de él y enviar un mensaje a sus seguidores: "Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo".

En los próximos días volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros, que estarían en la Costa de Sol hasta el día 22 de agosto, según ha informado el club.