Pellegrini se sincera sobre Bravo, el Betis, el mercado y su futuro

"A Claudio lo conocemos todos. Es un arquero de trayectoria larga en Europa. Llegó en 2004-2005, un poco después que yo. Conoce mucho LaLiga, donde, después de estar tantos años en la Real Sociedad, lo firmó el Barcelona, que puede elegir al arquero que quiera del mundo. Su trayectoria lo avala por sí solo: es capitán de la selección chilena y tiene dos títulos de la Copa América. Nos va a dar toda su experiencia y su liderazgo en la cancha. Su mentalidad es que está acostumbrado a ganar cada partido. Estoy muy contento de haberlo convencido de que viniera, aunque me encontré mucha receptividad por su parte, ya que quería estar en España con su familia. Eso fue allanando los caminos para que pudiera llegar dentro de unos parámetros económicos, pues, en estos momentos, el Betis va bastante escaso", asegura Manuel Pellegrini, entrevistado en 'Al aire libre', de Radio Cooperativa de Chile.

El míster verdiblanco se refirió también a su trayectoria: "Todos han sido proyectos diferentes. Cuando llegué a Villarreal en 2004, era un club que venía creciendo mucho en una ciudad chica, pero con grandes dirigentes que hacían crecer a la entidad; pudimos hacerla crecer mucho. Ahora, me encuentro con un Betis que quizás no está en su mejor momento económico, pero que sigue teniendo mucha pasión a través de su gente, y con jugadores que están dispuestos a un tomar un desafío importante. Espero que tengamos una gran temporada".

El ex del City se vanagloria de tener "una idea futbolística que se pudo llevar a cabo en todos los clubes" en los que ha estado. "Con excepción del West Ham, pudimos terminar todas las temporadas. Ahora, tenemos el desafío de llevar a Betis lo más alto posible. Tener un objetivo antes de comenzar creo que no es necesario, porque la realidad financiera no es la misma y tenemos que trabajar para armar un equipo de calidad".

Manuel Pellegrini también tuvo palabras para la selección chilena y, pese a reiterar que prefiere el trabajo en clubes, el entrenador heliopolitano comentó que ve lejana la posibilidad de adiestrar a la 'Roja': "Son cosas distintas, y siempre lo he dicho. Me gusta el trabajo de clubes, competir domingo a domingo. Además, para mí sería fundamental para cuando pueda estar en Chile, y que no tenga técnico la selección, haya una dirigencia que esté de acuerdo con lo que uno piensa para el futuro del fútbol chileno, y la verdad es que no veo por dónde puedan unirse esos caminos". Y ahondó en esta idea: "Arturo (Salah) es un amigo, casi un hermano, y habría encontrado todo el respaldo, pero sentía que me quedaban años en Europa; quería terminar mi carrera en clubes, porque en la selección los jugadores juegan dos fecha FIFA y se vuelven a Europa. El resto del año es administrativo, que no tiene cancha, así es que me dolió en el alma decirle que no a Arturo".