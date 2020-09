El Betis explica los detalles de la campaña de abonados

El Betis ha explicado los detalles de la campaña de abonados para la 20/21, presentada hoy viernes en la web creada por el club www.contigobetis.es, en la que se exponen los precios y todos los procedimientos para atender a las necesidades del socio en una tesitura tan anómala como la generada por la pandemia. Un proceso que consta de tres fases.

La primera, el periodo de matriculación, en el que "a los abonados que han compensado el saldo de la temporada 2019/20 se le descuenta dicho saldo". Las renovaciones se llevarán a cabo del lunes 14 de septiembre al jueves 1 de octubre.

. "Esta fase se pondrá en marcha una vez que las autoridades sanitarias permitan el acceso al Estadio con aforo reducido y. Los socios se podrán inscribir en estos grupos para acudir juntos a los partidos, en función del aforo disponible", explica el Betis, que añade: "El Club reservará un cupo para patrocinadores y los abonados de categoría Premium. La entidad reservará un 10% del aforo para los abonados que hayan elegido la opción de colaboración con el Club y procederá a sortear el grupo de abonados, según los porcentajes permitidos, que tiene derecho a asistir a cada partido. Esos abonados tendrán un tiempo para obtener su entrada de manera preferente. Pasado el periodo preferente, se abre un segundo periodo para que el resto de abonados de otros grupos no agraciados para ese partido, puedan adquirir las entradas sobrantes del periodo uno. De quedar disponibles todavía entradas, se habilitaría un tercer periodo donde pueden adquirir entradas los titulares del carnet Soy Bético utilizando la promoción de entradas ligada a dicho carnet y el público en general".

Y la tercera, el aforo completo: "Una vez que las autoridades permitan disputar los partidos con aforo completo, se iniciará la última fase de la campaña de abonos, en la que se abonará la cantidad pendiente hasta final de temporada. A esta cantidad se le restará el saldo disponible por el bético, consistente en la matrícula menos los partidos que haya disfrutado".

Además, Ramón Alarcón, director general de Negocio del Betis, profundizó en este asunto en los medios oficiales de la entidad, asegurando que se han ofrecido todas las facilidades posibles al bético y resumiendo el proceso. "Se paga una matrícula ahora. No se paga por las entradas, cada vez que quiero una entrada y la descargo, se me reduce de la matrícula. Se hace un segundo pago cuando topdos podamos ir. En este momento no habrá que hacer mayor pago. En este momento sólo pago los partidos a los que podré asistir. Y sólo pago a precio de 19/20 los partidos que tenga o bien con mi abono válido en el bolsillo o con una entrada. Y si me quedara saldo disponible lo compensaré o me devolverán o colaboraré o donaré la temporada siguiente", ha señalado Alarcón, satisfecho con el sistema que han puesto en marcha.