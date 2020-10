Fekir se abre con el 'Machote': su objetivo en el Betis, Pellegrini y su frustrado fichaje por el Liverpool

Aunque ha anotado un gol, de penalti ante el Valladolid, y ha dado una asistencia, a Carvalho frente al Madrid, Nabil Fekir aún no ha mostrado en estos cuatro primeros partidos de LaLiga el nivel que ofreció el pasado año y, en todos los encuentros, ha sido sustituido por Pellegrini.

Por ello, el campeón del mundo se ha caído de la lista de Deschamps para los tres próximos choques de Francia. Pero el ex del Lyon ni mucho menos pierde la esperanza de estar en la cita continental del próximo verano. "Estaría muy bien poder jugar la próxima Eurocopa. Es normal que todos queramos ir. Siempre espero estar, pero es difícil, porque es un grupo muy fuerte. Pero trabajo duro para volver", ha asegurado el verdiblanco en declaraciones a beIN Sports.

El entrevistador, curiosamente, era el ex entrenador verdiblanco Luis Fernández, que le cuestionaba por el actual inquilino del banquillo bético, Manuel Pellegrini, de quien todos en Heliópolis esperan mucho dado su bagaje, también Fekir: "Tiene mucha experiencia y ha entrenado en grandes clubes. Habla claro y todo va bien con él por el momento. Espero que nos dé mucho este año y las cosas nos salgan bien esta temporada".

Al respecto, el centrocampista galo ya tiene los cinco sentidos puestos en el duelo de este sábado ante el Valencia, mostrando su confianza en la confección de una plantilla que no ha registrado muchas caras nuevas, pero sí conserva a todos sus pesos pesados: "Estoy bien, estamos habituándonos a esta nueva situación y esperando ya el partido del sábado (en Mestalla). Tenemos buen equipo y esperamos demostrarlo. Hay que comer bien, descansar y estar preparados mentalmente para lo que nos viene".

En el plano personal, además, Fekir no esconde que su objetivo es dar un paso más en su segunda temporada en el Betis (hizo 7 goles y 7 asistencias en la 19/20) y, de ese modo, ayudar al equipo a volver a unas plazas europeas que son el gran anhelo del club: "Quiero aportar al equipo lo máximo posible, meter cuantos más goles mejor y dar asistencias. A nivel colectivo, queremos estar el año próximo en competiciones europeas".

Echando la vista atrás, por otro lado, el internacional 'bleu' no se lamentó cuando el 'Machote' le cuestionó por su frustrado fichaje por el Liverpool en el verano de 2018, desmintiendo ya en su momento de que se debiese a problemas en una rodilla. "Eso son cosas del pasado. Pensé que iría al Liverpool, pero pasaron cosas y no se llegó a un acuerdo. No pasa nada. Así es la vida. Ahora estoy aquí, que fue mi elección. La vida sigue y hay que mirar adelante", destacó.

Ahora, en LaLiga, Fekir disfruta de un fútbol que era "justo como pensaba que sería". "Aquí hay que estar siempre a tope, porque los equipos son muy duros", explicó al hablar de las diferencias con respecto al campeonato francés, reconociendo, por otro lado, la extraña situación que viven al jugar en estadios vacíos por la pandemia del coronavirus, echando en falta el calor del beticismo: "Claro que notamos que falta algo, tanto en casa como cuando vamos fuera. Que no haya público es triste, pero es lo que nos toca. Sólo podemos pensar en el partido de cada semana".