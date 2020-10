"Para decir sí a todos lo que Haro y Catalán proponían, decidí ser honesto y marcharme"

Por mucho tiempo que pase y mercados de fichajes que se sucedan, el nombre de Serra Ferrer siempre va a ser noticia en el Betis. Ni la contratación para la dirección deportiva de un hombre de reconocido prestigio como Antonio Cordón ha sido suficiente para acallar el runrún con el ex vicepresidente deportivo de la entidad verdiblanca, quien acabó saliendo de una manera gris por su encontronazo con los actuales rectores.

Y sobre ello, su salida, se ha vuelto a referir el propio Serra Ferrer durante una entrevista a Radio Marca: "Es así. Las cosas tienes que aceptarlas, tanto si las entiendes como si no las entiendes y desear lo mejor, claro. No entendí mi salida, sin duda. Creo que habíamos hecho una temporada muy brillante, la segunda no tanto como esperábamos, pero habíamos cimentado una plantilla muy correcta y la prueba esta con los traspasos que el Betis fue capaz de conseguir. Era poner unas ideas y criterios muy claros para seguir creciendo. No lo pensó así el vicepresidente, apoyado por el presidente Ángel Haro, y decidieron que tenía que cambiar el sitio en el club. Aquello no lo vi normal, para estar allí para decir sí a todos lo que ellos proponían decidí ser mas honesto y marcharme".

Las formas, como el propio Serra Ferrer reconcoe, le dolieron bastante: "A mí me molestó y me dolió sin duda. No creo que fueran ni las formas ni el fondo ni la cuestión. Es evidente, que hicimos las cosas bastante bien, por no decir muy bien".

Por último, el balear se refirió a un posible regreso al Betis en un futuro, aunque cree que la respuesta tiene matices. "Esta situación no es para responder un sí o un no, es para escuchar la propuesta. El presidente ya ha dicho que no es posible que pueda volver, entiendo que él piense esto y Josemi (Catalán) también. En la vida no debes cerrar puertas ni posibilidades. Tengo mucha pasión por el Betis porque me dio mucho, como entrenador, como persona, y le tengo este agradecimiento y este aprecio. Todo lo demás veremos lo que puede pasar", concretó.