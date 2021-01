El Torino le propone al Betis un intercambio de cromos por Sanabria

Aunque no se descarta ninguna sorpresa en esta recta final del mercado, insistiendo desde Italia en que el Betis sigue muy pendiente de la situación del central Sokratis, el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, ha admitido públicamente que las posibilidades de reforzarse en este mes de enero son muy escasas.

En estos momentos, el gran caballo de batalla en el Villamarín es encontrar esa oferta interesante que les permita obtener los ingresos necesarios para cuadrar cuentas y ajustarse al límite salarial de LaLiga. Pero el tiempo pasa y el interés en jugadores como Loren o William Carvalho, en la órbita de la Premier League, no ha acabado de cristalizar en propuestas que convenzan a los dirigentes béticos.

Lo mismo ocurre en el caso de Tonny Sanabria. Titular durante buena parte de la temporada para Pellegrini, en Heliópolis no pondrían pegas a la salida del paraguayo si llega una oferta que colme sus aspiraciones. En este sentido, desde Italia se apuntó días atrás que el delantero, que como informó ED se encuentra a gusto en el Betis y no forzará su salida, ya le había dado el 'sí' al Bolonia, que lo habría seducido con un sueldo de casi un millón de euros por varias temporadas. Pero la oferta del conjunto 'rossoblù' no convenció al Betis ni en la fórmula ni en el cantidad, pues proponía una cesión con opción de compra de 6 millones de euros.

Pero no es el Bolonia el único club de la Serie A interesado en Sanabria. A esa puja se ha sumado el Torino. Pero no parece que la fórmula ideada por la entidad de Turín vaya a convencer a los rectores verdiblancos. Afectado sin duda por la difícil situación económica que afecta a todos los clubes, el conjunto granata ha pensado un pago en 'especie' que tiene pocos visos de fructificar, asegurando el diario 'La Stampa' que ha puesto sobre la mesa el nombre de Simone Zaza para intentar convencer a un Betis que lo que necesita es liquidez, y no otro delantero.

A sus 29 años, Zaza, por su parte, no ve con malos ojos un regreso a LaLiga, donde militó una temporada y media en el Valencia, aunque ya habría rechazado una propuesta del Levante. Lo que parece claro es que el Torino, donde suma este curso dos goles en 11 partidos, quiere utilizarlo sí o sí como moneda de cambio, pues también se lo ha ofrecido al Cagliari para intentar reclutar a Pavoletti, delantero que curiosamente también ha sido relacionado con el Betis