Willian José, una alternativa para la selección española

Se viene parón de las selecciones y España afronta la Final Four de la Copa de las Naciones con la intención de lograr su primer título oficial desde la Eurocopa de 2012 de Polonia y Ucrania, que venció, precisamente, a Italia, su rival este miércoles en la semifinales de la joven competición continental.

Luis Enrique ha proporcionado una lista de convocados muy novedosa; con jugadores sin experiencia, pero con mucho potencial, y con otros futbolistas que no están en su mejor momento, pero conocedores de los mecanismos y el funcionamiento del equipo.

Lo que más destacado, sin embargo, es la ausencia de delanteros puros con la presencia de futbolistas que pueden jugar en esa demarcación sin ser su posición natural. Estos son Oyarzabal, Ferran Torres y Yeremi Pino.

Son muchos los aficionados que han reclamado la figura del '9' clásico en la selección y piden una oportunidad para Iago Aspas, Raúl de Tomás o Rafa Mir, pero hay una alternativa más, y esa no es otra que Willian José, ariete del Real Betis Balompié.

El de Porto Calvo posee la doble nacionalidad, brasileña y española, y aunque siempre ha afirmado que su prioridad es jugar con el combinado nacional de su país natal, siempre ha dejado la puerta abierta para defender la camiseta de España, tal y como él mismo dijo en 2019 en un canal de Youtube llamado 'Que Partidazo': " Si tuviese una oportunidad no diría que no a la selección española", afirmó. "Cuando fui a la selección por primera vez sentí una felicidad muy grande, me gustaría tener más oportunidades porque no llegué a jugar pero estoy tranquilo", comentó el jugador por entonces, que reconoció también que la selección española a través de Julen Lopetegui cuando era seleccionador se interesó por su disponibilidad.

"Entraron en contacto con el club, dijeron que les gustaba y que les gustaría que consiguiese la nacionalidad para ser convocado, pero en ese tiempo que estaba arreglando los papeles, la selección brasileña me convocó y esperé para arreglar todo eso. Lo estoy haciendo ahora. Fue un momento bueno porque llevaba 17 goles", recordó.

A esto hay que añadir que es el segundo máximo goleador liguero entre los seleccionables por Luis Enrique, pues sólo Oyarzabal, con seis, ha metido más goles que él.

Aun así, todo está en manos de Luis Enrique, el cual parece tener un grupo bastante cerrado en el que es difícil entrar.