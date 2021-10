Balones a Will: Carvalho silencia a sus críticos

"Hace ya varios partidos que juega a un gran nivel. Es un jugador muy cuestionado porque, sin balón, no refleja la calidad que tiene hoy en día. Ha pasado a ser un jugador muy completo, me negué a que se fuera en verano. Sabía que tenía espacio aquí. Mi obligación es exigirle y me alegro de que lo esté dando todo", afirmó Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, sobre William Carvalho después de la actuación de su futbolista contra el Getafe CF.

El centrocampista portugués está viviendo uno de sus mejores momento desde que llegara en el verano de 2018 a Heliópolis, después de que haya recuperado el status de titular algo que perdió después de un irregular comienzo en el curso futbolístico pasado y que ya no pudo recuperar por una grave lesión que le impidió retomar su mejor nivel.

Ahora Carvalho ha despejado fantasmas de forma definitiva, ha callado bocas a sus críticos, pues durante este segmento entre parones de selecciones de septiembre a octubre su aportación y presencia han sido claves para el buen marchar del Real Betis, pues el luso ha sido indiscutible en LaLiga para Manuel Pellegrini, siendo de la partida inicial en cuatro de los cinco duelos disputados, en los que el Real Betis ha obtenido diez de los quince puntos en juego. El portugués ha sido el mayor generador de juego bético en estos partidos y cada balón que pasaba por él tenía criterio y rápida circulación, por ello sus compañeros no han dudado en darle balones por el bien común.

A Manuel Pellegrini y a sus compañeros no ha sido a los únicos que ha convencido Carvalho con su juego sino que tambíén los aficionados béticos le tienen estima, ya que en la #EncuestaHelvetiaED realizada por ESTADIO Deportivo en la que se cuestionaba sobre si Carvalho se ha ganado asentarse en el once titular, el portugués gozó de un respaldo mayoritario.

Un 65% de los votantes creen que se debe aprovechar su buen momento de forma dándole la titularidad; el 18% apuesta porque sea Canales el titular junto a Guido Rodríguez; mientras que el 17% se decantan por Guardado.

Lo que parece claro es que William Carvalho ha llegado para quedarse, para ser titular y de paso liberar a Canales para que el cántabro tenga mayor presencia ofensiva en el último tercio del terreno de juego y menos en la construcción, lo cual beneficiaría enormemente al equipo.

A ello, hay que añadir que Carvalho acaba contrato en 2023 por lo que el Real Betis tendrá que tomar una decisión próximamente acerca de su futuro, pues como bien dijo Ángel Haro, cuando fue cuestionado por la renovación de Fekir, está en ese momento de dilucidar qué hacer con él.