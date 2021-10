Fekir se moja sobre su renovación por el Betis y las posibles ofertas

Nabil Fekir afronta su tercera temporada en el Real Betis, club al que llegó en el verano de 2019, sólo un año después de convertirse en campeón del mundo con Francia. Se nota su caché. Las cámaras le buscan y los rivales tejen telas de araña para intentar atraparle. En los momentos brillantes, como el actual, e incluso en fases más oscuras, que también las ha tenido, su nombre siempre está en boca de grandes clubes. No obstante, con más a menos 'ojana', su respuesta siempre va coloreada en tonos verdes y blancos. "Tres años ya, cómo pasa el tiempo, ¿eh?. Estoy muy bien, estoy muy contento y soy muy feliz aquí. Estoy aprendiendo día a día y espero que esto pueda seguir así", asegura el lyonés, que pasa de ofertas y se moja sobre una posible renovación en Heliópolis.

"Se nota que la afición me quiere, eso me da mucha alegría y quiero devolvérselo en el campo. Estoy muy feliz aquí. Nunca se sabe en el fútbol, pero la verdad es que ahora no pienso en ofertas. Estoy en el Betis y estoy muy feliz aquí", señalaba en una entrevista concedida al programa 'Todo al Verde' de Betis TV acerca de las noticias que llegan desde Inglaterra incluyéndole en la enorme lista de la compra supuestamente redactada por el adinerado fondo saudí que ha comprado el Newcastle.

Tan ajeno es a todo ello que no duda en remarcar que "lo normal" es sentarse con el Betis para estudiar una ampliación de su contrato, que expira en junio de 2023: "Es normal que empecemos a hablar de una renovación porque me queda sólo este año y uno más. Vamos a hablar y vamos a ver". Y es que el '8' verdiblanco no sólo es "feliz", sino que también siente que está en su mejor momento, al menos desde que viste las trece barras: "Sí, creo que sí es mi mejor versión aquí. Siempre intento dar el máximo, ayudar al equipo, marcar goles, dar asistencias... pero, de momento, todo me va muy bien".

Entre los factores a destacar en esa mejoría está la vuelta del público a las gradas: "No he cambiado nada, pero cada año es diferente. Creo que jugar con la afición es mucho mejor para mí y para el equipo, creo que se nota mucho en el ambiente del estadio y cambia mucho el partido. Se nota en casa, por supuesto, pero también fuera de casa. Que haya gente te da energía y te anima en el campo. Espero que no vuelvan a cerrar los estadios".

Otra de las claves es la clara vocación ofensiva del juego que impone Manuel Pellegrini, quien reconoció en rueda de prensa que le ha pedido a Fekir bajar menos a recibir a cambio de presionar muy arriba e intentar pisar más área que en años anteriores. "El míster tiene razón. Es mucho mejor para un jugador como yo que el equipo juegue al ataque. Estamos jugando muy bien y esperamos seguir con este ritmo. Es un entrenador con mucha experiencia, ha trabajado en equipos de un nivel muy alto y eso se nota cuando trabajas con él", señaló uno de los pocos fijos que tiene el chileno, quien mantiene un alto ritmo de rotaciones este curso.

Fekir es de los pocos que no descansa... ni lo desea. "Yo quiero jugar siempre y tengo la suerte de estar jugando todos los partidos. Esto me da mucha alegría. Yo me encuentro muy bien físicamente, es normal estar un poco cansado a veces, pero yo quiero jugar siempre e intentar ayudar al equipo", declaró el francés, que celebra el final del parón: "Ahora viene otra serie de muchos partidos, pero estamos listos. Trabajamos muy duro para eso y esperamos conseguir buenos resultados. Queremos jugar, somos futbolistas por esa sensación de jugar partidos de la Europa League y de LaLiga".

Aunque en otra entrevista, con el canal #Vamos de la plataforma Movistar+, Fekir aseguró que sueña con jugar la Champions con el Betis, explicó en la tele del club que en la plantilla no han fijado un objetivo concreto. "No hablamos de objetivos en el vestuario, pero siempre jugamos para ganar. Tenemos la suerte de jugar tres competiciones este año y queremos ganar todos los partidos. Vamos a ver qué ocurre". En este sentido, preguntado por los puntos que se han escapado, tiró de autocrítica y consideró que el Betis aún debe dar un poco más para subir puestos en la clasificación: "Quizás merecemos estar un poco más arriba, pero aunque en unos partidos ha faltado en otros también hemos tenido suerte de marcar en los últimos minutos, como en Granada. Hay que dar el máximo en todos los partidos".