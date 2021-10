Los secretos de Fekir: su única pasión, la cicatriz de su cara, su mayor decepción...

El talentoso futbolista francés Nabil Fekir está en un excelente momento de forma. Puede que incluso sea el mejor de su carrera, según ha admitido él mismo antes de dar pistas sobre su posible renovación. Es noticia por liderar muchas estadísticas ofensivas de LaLiga (centros existosos, regates, faltas provocadas...) y acumula elogios allá por donde va, confirmándose constantemente como uno de los principales reclamos mediáticos que tiene el Real Betis.

El campeón del mundo ha concedido sendas entrevistas a BetisTV y a Movistar+, en las que ha repasado la actualidad deportiva y ha admitido soñar con jugar la Champions como futbolista del Betis. De sus facetas sobre el terreno de juego hay sobrada información de Nabil Fekir, que ha mostrado también su versión menos conocida, la de su intimidad y de esos momentos en los que la cámara no le enfoca, desde sus inicios y desvelando algunos de sus secretos, como el origen de la cicatriz que lleva en su rostro, reconociendo su mayor decepción y apuntando cuál es su única pasión.

Sobre esto último ha asegurado en #Vamos que nunca se ha planteado dedicarse a otra cosa que no sea el fútbol profesional. "No lo sé... No sé, la verdad es que ni siquiera lo he pensado nunca. No me he planteado qué habría sido de no haber podido ser futbolista", admite la estrella del Betis, que ni siquiera renunció a su meta cuando se llevó el mayor palo de su vida: cuando el Olympique de Lyon le echó de su cantera.

"Tuve una lesión de rodilla que me tuvo seis meses parado. Era un problema relacionado con el crecimiento, que suelen tener muchos niños a esa edad, 12 ó 13 años. No puedes correr, no puedes hacer nada, pero no hay tratamiento, sólo puedes esperar", relata sobre su infancia.

"Los clubes a esa edad no te dan tiempo y hay muchos niños que tienen el mismo sueño que tú y quieren ocupar tu puesto. Cuando te echan de esa manera, te duele, es normal, pero cuando uno tiene determinación en la vida siempre debe seguir el camino. He crecido con el fútbol", añade sobre aquella experiencia con el Lyon, donde regresaría para triunfar.

Otra lesión de rodilla, ya como profesional, ha sido durante años la teórica responsable de su frustrado fichaje por el Liverpool hace unos años. Fekir cuenta la verdad: "Estaba todo cerrado. Pasé todas las entrevistas, hablé con Jürgen Klopp, me dijo que me quería, lo hicimos todos y, cuando ya íbamos a firmar, hubo problemas con mi representante y se rompió la negociación. Dijeron que fue porque tenía problemas con la rodilla, pero la verdad se ha demostrado con el tiempo. Mi rodilla está súper bien".

Otro de los secretos desvelados por Fekir en la entrevista con la plataforma de pago fue el origen de la marca que luce en el rostro, que se remonta a la niñez. "Estábamos en casa de mis abuelos, que tenía un espacio fuera donde cocinaba mi abuela. Ella estaba friendo patatas, el aceite estaba muy caliente. Yo estaba jugando, iba corriendo y... 'pum', me quemé".

Aunque a veces pierde los nervios ante tanta patada -es uno de los jugadores de Europa que más faltas recibe-, Fekir no sólo le resta importancia a la dureza de los defensas sino que incluso afirma que le gusta. "Es normal enfadarse a veces como todo el mundo, porque soy humano. Tengo claro que mi juego es así y me encanta que haya contacto con otros jugadores, así es el fútbol", manifiesta en la tele del club, en tono conciliador antes de finalizar repasando sus hobbies:

El atacante del Betis también tuvo tiempo para hablar de su vida en Sevilla y en Heliópolis, donde según remarcó "hay algo especial que se puede sentir sólo cuando uno está aquí". "A veces salgo a pasear, me gusta ir a restaurantes, disfrutar de la familia, ver series en la tele... como todo el mundo. ¿Sevilla mejor que Lyon? Con el tiempo, seguro (entre risas). Estoy acostumbrado a mi ciudad, pero Sevilla es una gran ciudad", apostilló entre risas.