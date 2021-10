Fekir, "muy feliz" por jugarlo todo

Sevilla, 14 oct (EFE).- El internacional francés Nabil Fekir se ha mostrado "muy feliz" por estar en el Betis y abierto a seguir en un club en el que cumple su tercera temporada y en el que de la mano del chileno Manuel Pellegrini tiene la "suerte de jugar todos los partidos" porque quiere hacerlo "siempre", sin entrar en rotaciones.



Nabil Fekir es piedra angular en los esquemas del técnico de Santiago y, en declaraciones a los medios de club, ha dejado la puerta abierta a su renovación con el club de las trece barras, en el que en esta temporada ha sumado 844 minutos en diez partidos, en los que ha marcado dos goles y dado otras tantas asistencias.



"¿Si me llamara algún equipo grande? Nunca se sabe en el fútbol. Yo no pienso en eso. Hoy estoy en el Betis y estoy muy feliz. ¿La ampliación de contrato? Es normal, me queda este año y otro más. Vamos a ver y vamos a hablar a ver qué ocurre", dijo el mediapunta lionés.



Nabil Fekir, de 28 años, es consciente de su peso específico en el fútbol bético y, en este sentido, manifestó que está "aprovechando día a día" y que ahora se está viendo su "mejor versión" para "dar el máximo para el equipo, ayudar, marcar goles, dar asistencias".



Consideró el centrocampista galo que, respecto a los dos años anteriores, no ha cambiado "nada", aunque sí la afición en las gradas del Villamarín, que es algo que, en su opinión, "se nota mucho en el campo" y, en el plano personal, en el cariño que recibe: "eso me da mucha alegría y quiero devolverlo en el campo", confesó.



El campeón del Mundo francés destacó la experiencia de Pellegrini en "muchos clubes de nivel alto" y dijo que, pese a las rotaciones que suele hacer el chileno, a él le gusta estar "siempre" porque físicamente está bien, aunque "es normal también que algunas veces esté un poco cansado, pero la verdad es que quiero jugar todo".



También se refirió a su forma de jugar y en las patadas que recibe por conducir con el balón pegado a la bota, por su gusto por desbordar y por regatear: "Recibo y me revuelvo, como todo el mundo. Es mi juego y me encanta cuando hay contacto con los jugadores rivales, así es el fútbol", dijo



Entre otros asuntos, consideró que el Betis merecería "estar un poco más arriba en la clasificación" aunque también ha tenido "la suerte de ganar partidos en el último minuto como en Granada"; y sobre los próximos siete que tienen ante sí en los próximos veinte días afirmó que trabajan "duro en los entrenamientos" para ello y que juegan al fútbol "por tener esta sensación, por jugar partidos intensos". ¡