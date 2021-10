Canales, con "la confianza y la energía" para volver en Vitoria

No quiere precipitarse, consciente de que las molestias que arrastra desde finales de la temporada en el tendón de Aquiles no le están dejando rendir a su nivel habitual. Pero Sergio Canales tomó ya hace años, a raíz de varias lesiones de gravedad en sus rodillas, la bandera de la resiliencia. Apoyado en fórmulas novedosas y revolucionarias, con la alimentación aliada con la fisioterapia para acortar procesos de rehabilitación, el cántabro atisba el regreso a los terrenos de juego tras este parón de selecciones de octubre. Se ha perdido los dos últimos partidos y medio de su equipo, ante Ferencváros (UEL) y Villarreal (LaLiga), tras ser sustituido al descanso contra el Getafe. El lunes (19:00 horas) en Vitoria puede ser su momento, si Pellegrini no decide reservarlo para el importantísimo partido del jueves próximo en el Benito Villamarín ante el Bayer Leverkusen, al menos en lo que a titularidad se refiere.

"Parece que la cosa va ya bastante mejor. Me voy encontrando con la confianza y la energía para estar ante el Alavés. Lo del Getafe fue más una sobrecarga (que lo que se comentó de la contusión). En la primera jugada, lo noté cerca del tobillo y decidimos parar. Estas dos semanas me han venido bien. Espero llegar de la mejor manera posible a este partido", apunta el '10' verdiblanco en Cope Sevilla, donde se ofrece, sin distinciones, para actuar donde lo necesite el equipo, ya que ha alternado las demarcaciones de mediocentro, mediapunta e interior: "Lo que quiero es ganar, y quiero jugar donde el equipo más lo necesite. No es que me sienta más cómodo en una posición que en otra. Para mí, lo más importante es el equipo".