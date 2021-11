Dos canteranos del Betis se reencuentran en las Antípodas

Hay un dicho popular que dice que "El fútbol da muchas vueltas"... esta sentencia se puede referir a cambios en el estilo de juego, de futbolistas en un equipo, de filosofía en una entidad o, simplemente, siendo jugador a no saber hasta dónde te puede llevar tu carrera deportiva.



Eso deberían pensar hacer unos quince años Javi López y Juande Prados, canteranos del Real Betis Balompié, que durante esos días soñaban con defender la camiseta de la trece barras cuando se formaban en los escalafones inferiores de Heliópolis.



Desgraciadamente para ellos, ninguno llegó a tener un paso importante en el Betis, pero sí que han cuajado carreras prolíficas que les ha permitido que sus caminos se vuelvan a cruzar después de década y media separados.



Y es que Javi López y Juande Prados son ahora compañeros en el Adelaida United de la Primera división de la liga profesional de Australia, donde sigue disfrutando del fútbol.



Allí son compañeros de Joshua Cavallo, futbolista que se declaró abiertamente gay y que recibió todo el apoyo del mundo del fútbol y de Javi López en particular, que le dedicó un tuit muy especial.





Congratulations on your bravery and proud of you @JoshuaCavallo ??



Felicidades por tu valentía y orgulloso de ti ?? https://t.co/iwjAijF12k