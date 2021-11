Benedetto confirma por qué no es hoy el delantero del Betis

Aunque casi todas las partes lo negaban, era un secreto a voces que Darío Benedetto era el jugador elegido por Antonio Cordón para formar la delantera del Real Betis junto a Borja Iglesias.

El internacional argentino no contaba para su compatriota Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella, pero aún le quedaban dos años de contrato. A falta de clubes que estuvieran dispuestos a pagar lo que el OM pedía, los galos buscaron una cesión de un equipo que se hiciese cargo de su ficha.

Todo estaba acordado para que éste fuera el Betis, pero supuestamente antes tenía que salir Loren para que los números cuadraran, algo que el propio Darío Benedetto se ha encargado de confirmar en AS. "Ha pasado el tiempo. Las negociaciones con el Real Betis estaban muy avanzadas, pero el Elche tenía que decidirse a fichar a un delantero y yo no podía esperar más. Las negociaciones con el Betis estuvieron estancadas durante 20 días y no pudieron completarse debido a los números (por el tope salarial tras el retraso en la salida de Loren). Yo tomé la decisión de venir al Elche y eso es lo que le dije a mi agente", asegura el argentino.

Lo que sucedió a continuación ya es conocido. William José se puso a tiro en los últimos días del mercado, se logró cerrar la salida de Loren y se ató al brasileño cedido, aunque como ayer confirmó el presidente de la Real Sociedad, Aperribay, sólo es un anticipo de la venta final.

Mientras, Benedetto será el mayor peligro para el Betis este domingo. En el Elche, tras un periodo de aclimatación, ya es uno de los referentes. Aunque sólo acumule dos goles y una asistencia en sus doce primeros partidos.