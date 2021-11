Álex Moreno, su dedicatoria a la afición y un aviso al Barça

Álex Moreno, pese a no marcar, fue otro de los protagonistas de este Betis-Levante. El lateral catalán se salió en ataque, provocó un penalti que finalmente no señalaron, tuvo dos claras ocasiones... Sólo le faltó el gol. Su gran momento de forma le ha instalado de forma constante en el once 'titular' y mereció, incluso, los elogios de su técnico tras el partido.

"Hemos hecho un gran partido. Lástima de la primera parte, pero desde el principio hemos salido con la mentalidad de ir al por el encuentro. Estamos en una buena dinámica, con la ambición es estar lo más arriba posible en todas las competiciones", aseguraba el catalán, quien se alegraba de que el beticismo pudiera estar disfrutando de este bonito momento. "En casa, con nuestra afición, se merecen que les demos tantas alegrías con partidos como éste. Y cuantas más alegrías podamos darles más contentos estaremos", aseguraba.

Pero para contento un Juanmi que vive el mejor momento de su carrera. "Me llevo genial con él. Además, juego en su banda y espero que siga así, que siga metiendo goles y ayudando al equipo tanto en ataque como en defensa", indicaba un Álex, que sí lamentará la baja de Fekir en el Camp Nou ante el Barça: "Fekir es importante para nosotros, pero juegue quien juegue intentaremos cubrir esa ausencia".

Sin tiempo apenas para disfrutar, el miércoles ya hay otro partido y la ambición es la misma. "Ahora vamos a por la Copa, donde vamos a querer seguir pasando rondas y ganando partidos. Ya hemos pasado en la Europa League y ahora hay que centrarse en la Copa, luego en la Liga... ir a un Camp Nou complicado, pero al que iremos a por los tres puntos", concluía.