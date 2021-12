El gol anulado a Juanmi y la perversión de la regla del fuera de juego

En la previa de encuentro liguero que enfrentaron ayer a FC Barcelona y Real Betis Balompié no fueron pocos los aficionados béticos que se quejaron por la designación de Pablo González Fuertes como árbitro del duelo y de su acompañante desde el VAR que no era otro que Antonio Mateu Lahoz.



Ninguno de ellos son del agrado de algunos seguidores verdiblancos, si bien es cierto que con González Fuertes los números del Real Betis son bastante buenos, los cuales mejoraron ayer tras la victoria bética en el Camp Nou por 0-1 gracias al gol de Juanmi a falta de diez minutos para el final.



El arbitraje del asturiano no influyó en el resultado final. tuvo una buena actuación a pesar de su permisividad con Nico, jugador del FC Barcelona, que mereció alguna tarjeta amarilla por alguna patada a destiempo.



La única polémica del choque fue en el minuto 52 cuando al propio Juanmi se le anuló un tanto, tras un servicio medido de Aitor Ruibal, por unos centímetros, tal y como reflejó el compañero Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) en sus redes sociales.





Milimétrico, de nuevo, pero SÍ HAY fuera de juego de Juanmi Jiménez en el gol bien anulado. ¡Por 16 centímetros el jugador verdiblanco estaba adelantado! pic.twitter.com/gkHllFqhLL — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) December 4, 2021

Un fuera de juego muy justo, cuanto menos dudoso y discutible, que queda determinado por el frame o fotograma que se seleccione para dar validez o no a la acción y que nos lleva alPorque el fuera de juego se inventó para impedir que un futbolista tuviera una ventaja real quedándose metros lejos de un defensor y no para anular jugadas en las que se parte en línea.La razón ya no es futbolística sino matemática... la tecnología manda sobre el juego y habrá que acostumbrarse a este fútbol moderno.