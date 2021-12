El mejor Betis de la historia: los datos así lo demuestran

Tercero en LaLiga, clasificado para el 'play off' de la Europa League... Los béticos no recuerdan un año así y, de hecho, no pueden hacerlo porque nunca se ha visto un Betis a este nivel el mismo año que competía en Europa.

Pellegrini ha sabido solventar los problemas que históricamente han acompañado al cuadro verdiblanco, que solía bajar su rendimiento cuando tenía que luchar en tres competiciones. Un plantel compensado y unas rotaciones que están funcionando y tienen a todos los jugadores implicados tienen la culpa.

Ya lo apuntaba hace semanas, pero los números le dan la razón. Nunca estuvo tan bien clasificado y con este número de puntos en todos los años que jugó en Europa. De hecho, en la mayoría de las ocasiones peleó por premios mucho menos apetecibles, incluida la salvación.

Los 28 puntos que el Betis de Serra Ferrer tenía en la campaña 95/96, en la que el conjunto verdiblanco llegó a octavos de final de la UEFA, eran hasta ahora su mejor bagaje con 16 jornadas disputadas. A éste le seguían los 26 puntos de la campaña 02/03, con Víctor Fernández al frente, y esos mismos puntos con Luis Aragonés, en la 97/98. En la primera competía en la UEFA y, en la segunda, en la Recopa.

Sólo en el caso último, con Luis Aragonés al mando, el Betis lograría meterse a final de temporada en posiciones europeas, aunque para ello tuvo que esperar, con LaLiga ya concluida, a que el Real Madrid venciera a la final de la Champions a la Juventus de Zidane. Aquel triunfo dio una plaza europea más a España que se quedó el equipo verdiblanco.

En el último precedente, con Setién en la 18/19, tenía 25 puntos después de una gran reacción prenavideña que se vino abajo en una irregular segunda vuelta. En la anterior (13/14), con Mel y Garrido, estaba en posiciones de descenso y acabó bajando (igual que en la 77/78, en la que jugó la UEFA)... Y hasta el año en que Serra Ferrer dirigió al equipo en Champions, a estas alturas sólo llevaba 12 puntos y peleaba por salir de la cola de la tabla, lo que finalmente logaría no sin apuros.

El Betis actual se ha quitado esos complejos de temporadas anteriores, Pellegrini ha 'alargado' su plantel y nadie lleva más de 1.200 minutos en lo que llevamos de temporada, lo que hace prever que no se le caerá el equipo en la siempre exigente etapa postnavideña.