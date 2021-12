"Vine con la desgracia del Betis, estaba mal allí y me lo traje aquí"

Aunque el paso de Denilson por el Betis no fue el que un día soñçó el beticismo y Lopera cuando invirtieron en él más que lo que nadie se había gastado hasta ese momento, la decepción sería aún mayor en su regreso a Brasil, cuando el Betis lo cedió al Flamengo mientras estaba en Segunda y acabó regresando a los cinco meses tras haber fracasado en el club más popular de su país.

El campeón del mundo y de América con Brasil jugó sólo 19 partidos para el club de Río de Janeiro y marcó cuatro goles, pero dejó una pobre imagen, como él mismo admite más de veinte años después. "Vine al Flamengo y no pude conseguir triunfar. Jugué mal en el Betis, bajé a Segunda, y vine al Flamengo, donde podía relanzarme. No lo aproveché. Vine con la desgracia de España, estaba mal allí y me lo traje aquí. El flamenguista tiene la imagen de que yo no hice nada. Y tiene razón. El mayor culpable soy yo. Confiamos en el presidente, que no pagó; en la gestión, que no fue buena... pero entendí que el mayor culpable era yo. La imagen era mía, el talento era mío y la afición me estaban criticando", admite el jugador del Betis en el podcast Flow Sport Club, quien junto a Adriano, Gamarra o Alex conformaban sobre el papel el mejor plantel de Brasil, pero que finalmente no logró nada.

"Yo no jugué. Pasé. Podría haberlo hecho en ese poco tiempo. Calleri se quedó poco tiempo y marcó en Sao Paulo. Tanto es así que los aficionados pidieron que volviera. Podría haberlo aprovechado y hoy el flamenguista hubiera dicho 'qué lástima'. Si el aficionado recuerda lo que hice, quiere matarme. No lo aproveché. Pero hay otras razones...", señala.

"Hablando de mí, yo tenía la mayor responsabilidad. Permítanme separar la cuestión legal y burocrática de mis actuaciones en el campo. Si lo hubiera pensado, habría funcionado en el Flamengo. Sólo estuve seis meses, pero la afición habría pedido que me quedara más tiempo. Hoy el aficionado piensa 'Me alegro de que hayas intervenido'. Podría haberlo pensado", se lamenta Denilson, que acabó subiendo con el Betis a Primera y jugando hasta 2005, cuando se proclamó campeón de Copa del Rey -donde posó en la foto histórica sin ser titular- y clasificó al club verdiblanco para la Champions League. Aquí tampoco triunfó, pero sí se le recuerda con cariño. Es historia de este club.