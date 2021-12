3-3: Ni Betis Futsal ni Burela

Ni el Real Betis ni el Pescados Rubén Burela ganaron su duelo directo, tan necesitados los dos de resurgir en la clasificación y empatados 3-3 en su enfrentamiento de este viernes en Sevilla, para mantener al conjunto gallego hundido en el fondo de la tabla, aún sin victorias, y para reafirmar la intranquilidad en la que vive el bloque verdiblanco.

No le bastó al Betis con dos ventajas. Ni con el 1-0 de Ivi en el minuto 4 ni con la parada de un penalti de Nico Sarmiento al borde del descanso ni con el 2-1 de Cléber en el 27. Ni tampoco al Burela con la última renta del 2-3 de Lucho a falta de cuatro minutos, porque instantes después lo igualó Eric Pérez para salvar un punto para el conjunto verdiblanco, que aún sigue fuera del descenso y que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos.

El bloque gallego alivia levemente su crisis. No había puntuado en ninguna de las últimas nueve jornadas, todas con derrota, y no ha ganado en toda la Liga, aunque este viernes sumó un empate. No lograba un marcador mínimamente positivo desde la primera cita del torneo, con el mismo marcador que este viernes: 3-3, entonces con el Futbol Emotion Zaragoza. El Burela sigue último, a cinco puntos de la permanencia.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis Futsal: Sarmiento, Rubén Cornejo, Lin, Raúl Jiménez, Eric Pérez -cinco inicial-, Bocao, Cleber, Ivi, Luco, Joselito y Emilio Buendía.

Pescados Rubén Burela: Kaluza, Lucho, Iago Míguez, Renato, David Pazos -cinco inicial-, Nito, Pitero, Isma, Rikelme, Álex Diz y Quintela.

Árbitros: Alberto Miñano y Óscar Ropero. Amonestaron a los jugadores del Real Betis Futsal Joselito y Bocao, y al jugador de Pescados Rubén Burela Lucho y a Iago Míguez.

Goles: 1-0 (4') Ivi; 1-1 (20') Rikelme; 2-1 (27') Cleber; 2-2 (30') Rikelme; 2-3 (36') Lucho; 3-3 (38') Eric Perez.

Incidencias: Partido correspondiente a 11ª jornada de Primera división de la LNFS, disputado en el Palacio de los Deportes de San Pablo.