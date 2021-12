Haro y Catalán, sobre el mercado, Ceballos, Fekir o las secciones: "No podemos comprometer lo importante..."

Los dos máximos dirigentes del Real Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, acudieron este jueves al plató de 'Todo al Verde' para responder a las preguntas del director de la TV oficial, Juan Bustos, haciendo un balance de este 2021 que toca a su fin. Un balance que, como no podía ser de otra forma, "es muy positivo. Sólo hay que ver la felicidad de todos los béticos, y la clasificación en LaLiga (terceros), con muchas opciones y todas las ilusiones en la Copa del Rey y la Europa League", apuntaba el presidente, que espera "que la tendencia siga siendo positiva", como su mano derecha, que destaca un epílogo "con muchísima ilusión, tras varios años positivos, aunque esta vez se están dando los resultados".

Además de pedir "mucha salud para todos en 2022, con precaución pero sin miedo ante la Covid-19", así como el deseo de los béticos "que disfruten y sigan apoyando cuando vuelvan las malas rachas", el vicepresidente verdiblanco aventuró "un mercado invernal en principio tranquilo", si bien ambos rectores aguardan "novedades muy pronto en forma de renovaciones", en clara alusión a la continuidad de Nabil Fekir, porque "tanto el entrenador como el director deportivo están muy contentos con la plantilla", por lo que, "cuando las cosas funcionan, hay que consolidarlas". No parece que sea "el mercado adecuado" para traer de vuelta a Dani Ceballos, aunque Haro emplazó a "futuras ventanas" para tener "a buen seguro conversaciones". Lógicamente, los empresarios repasaron otros temas de plena actualidad:

TRES COMPETICIONES

H: "Es por las estructuras del club, sólida, con un gran equipo y un gran entrenador, lo que te permite responder en las tres competiciones, empezando por la doméstica, que es la que lo sostiene todo. Por la dimensión que tiene el Betis, un equipo con alma, como poquitos en el mundo, tiene que estar luchando por estar en Europa, pero no hay que restar valor a lo que estamos haciendo, que es competir con clubes que nos doblan, triplican o cuadriplican el presupuesto"

C: "Siempre habíamos marcado que lo más importante era el crecimiento deportivo. En las últimas cuatro temporadas, fuimos dos veces en Europa. Serían tres de cinco si seguimos así. Eso es lo que tiene que hacer el Betis. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando, con valores que queremos inculcar (humildad, esfuerzo pero también ambición...). Todas las áreas están funcionando bajo esas premisas, con muy buenos profesionales. Manuel Pellegrini y Antonio Cordón comandan este engranaje que funciona, con paciencia, y que ojalá siga así"



CONFIANZA CON TIEMPO

H: "Hubo momentos complicados, pero llegamos con la idea clara de transformar la imagen del club, con grandes profesionales en todas las áreas. Sabíamos que, tarde o temprano, con esas estructuras, llegarían los resultados, pero hemos logrado aumentar las probabilidades"

C: "Queda mucho por hacer. No estamos eufóricos ni lanzamos las campanas al vuelo, sino muy tranquilos porque, con esas piezas claves, todo lo deseado se va cumpliendo (todo suma: afición, peñas, medios oficiales)"



PELLEGRINI

H: "Normalmente, la elección del entrenador se hace de forma muy precipitada, generalmente tras una destitución. En este caso, fue un proceso muy medido, con unos informes previos de lo que se quería, que apostara por la cantera y con un sistema de juego ideal para esta plantilla. En plena pandemia, tuvimos muchas reuniones virtuales y una en Málaga muy curiosa, pues tardamos cuatro horas en llegar, porque Josemi no corre. Salió hasta una tortuga en el testigo del coche (risas)"

"Lo vimos con muchas ganas de firmar por este club, que le llamaba mucho la atención. Con mucha fuerza y una idea muy clara de la gran plantilla que había. Ahora, hablamos y comemos con él y Antonio (Cordón) muy a menudo. Son personas con las que es fácil comunicarse"

"Sigue confiando en el proyecto. Ya tuvo tiempo suficiente para analizar el mismo; él es una persona que cumple sus contratos y nosotros teníamos claro que queríamos un ciclo de trabajo amplio"



C: "En esa reunión tan positiva en Marbella captamos su ambición, su experiencia y su capacidad de liderazgo. Le explicamos lo que queríamos hacer en el Betis y nuestra necesidad de un entrenador como él. Gracias a Dios, pudimos firmarlo"

"Él analizó la plantilla que había y pudo ver que podía hacer el fútbol que quería. Llegamos a ese compromiso de, sabiendo de que la situación económica no permitía grandes fichajes, mantener el bloque. Por eso, el trabajo ha sido magnífico"

"El tema de la estabilidad es fundamental. En fútbol, como te vuelvas loco y quieras cambiar muchas cosas cuando van mal, pierdes el norte. Hemos ido incorporando piezas importantes al club, y Manuel y su cuerpo técnico lo han sabido valorar, desde Fernando a Alexis, pasando por Rubén Cousillas"

"Ahora, nos conocemos: hay confianza sobre el momento del club, con sus limitaciones (sobre todo económicas). Con la mitad de los tres años consumidos, se ha renovado esa confianza. Queríamos un ciclo de cinco años"



CANALES Y BORJA IGLESIAS

H: "Sergio es un fantástico profesional y una gran persona. Se ha embebido de los valores béticos. Están encantados aquí tanto Canales como su familia, y nosotros con él. Vamos a disfrutarlo muchos años más. Ha sufrido mucho con las lesiones y es un modelo importante para el proyecto"

C: "El valor que tiene para el proyecto saber que vamos a tener a Sergio liderando un vestuario muy bueno es para estar encantados. Le hicimos una propuesta larga de renovación, porque confiamos en él. Como en Borja Iglesias, cuya renovación acabamos de anunciar. Valoramos no sólo su acierto de cara a puerta, sino todo su trabajo y su compromiso"

"Hemos conseguido un engranaje que funciona, un entrenador y una plantilla con una simbiosis que vamos a intentar mantener y reforzar, porque es la clave del éxito"



FEKIR Y EL MERCADO DE ENERO

H: "Cuando las cosas funcionan, hay que consolidarlas. Tenemos claro que los puntales que son claves para el buen juego hay que reforzarlos. Espero que haya novedades en forma de renovaciones muy pronto"

"Cualquier ventana la afrontamos de acuerdo con el director deportivo y con el entrenador, que está muy satisfecho con una plantilla que nos tiene terceros en LaLiga y con opciones en las otras dos competiciones. Hay que analizar nuestras posibilidades y recursos, pero la prioridad es consolidar lo que ya tenemos"

C: Nuestra forma de trabajar es la misma: sentarnos con el entrenador y la dirección deportiva para ver qué se debe hacer en cada mercado, también en cuanto a las renovaciones. Manuel y Antonio están muy contentos con la plantilla. Este mercado de enero va a ser en principio tranquilo. Tenemos que dar valor a lo que tenemos, este vestuario con equilibrio y minutos para muchos jugadores. El míster no detecta una posición no doblada que haya que reforzar. Afrontamos este mercado con calma, lo que no significa que no haya trabajo, como en verano y el resto del año, para estar pendientes de oportunidades que salgan. Todo indica, a 30 de diciembre, que enero será tranquilo, en un mes con partidos muy importantes que queremos que la plantilla afronte concentrada y sin despistarnos con nombres. Siempre salen muchas noticias, pero el sentido común te lleva a tocar lo menos posible lo que está funcionando bien"



CEBALLOS

H: "Dani es un gran jugador al que no voy a descubrir yo. Él manifiesta abiertamente su sentimiento bético, lo que es muy bonito. Salió de forma precipitada, pues nos habría gustado mantenerlo un tiempo más, pero este mercado no es el más adecuado para traerlo. En los próximos, seguro que tendremos conversaciones"

C: "Le pido a los béticos que disfrutemos de todos los buenos jugadores que tenemos, desde Fekir, Canales, Bellerín (es un sueño que no pensábamos tener con nosotros), Guido Rodríguez, Álex Moreno... Siempre el objetivo es mejorar; seguimos trabajando, porque luego llegará el mercado de verano"



JUANMI

H: "Nos alegramos mucho por él. Tuvo un arranque complicado, pero ahora está en un estado de forma de cara a gol espléndido. Recuerdo el gran partido que hizo contra nosotros con la Real, precisamente en el viaje que materializamos con Jokin (Aperribay) su fichaje"

C: ·Metió 31 goles con la Real, que son muchos. Es un ejemplo de trabajo y de no rendirse nunca. Está respondiendo con goles a la confianza nuestra y del entrenador. Si a eso sumas el cariño de la afición..."



JOAQUÍN

H: "Es un tío fantástico. Me gustaría que siguiera aquí toda la vida. Tiene que decidir él la forma. Todavía tiene mucho fútbol"

C: "El cariño se lo ha ganado él. Pero aparte del fútbol que lleva dentro, es muy importante en este vestuario. Todavía se esfuerza mucho, con un físico envidiable, para que esto dure lo máximo posible"



ÁLEX MORENO

H: "Hemos seguido confiando en sus posibilidades y está demostrando que su proyección es brutal"

C: "Me acuerdo no sólo de él, sino de Lainez, Rodri o Rober, que van entrenándose y cogiendo minutos poco a poco. Son el futuro del Betis. Hay que confiar; no porque lo digamos nosotros, sino porque están en manos de Manuel Pellegrini y Antonio Cordón"



INSTITUCIONAL

H: "Hay que aceptar la crítica y vivir con ella. Todos querríamos un crecimiento mayor, pero estamos en franco crecimiento. Ahora, tenemos un plan estratégico nuevo hasta 2026"

"Esta estabilidad es importante, porque se perdían energías en otras cosas. Cualquier accionista con un plan de futuro tiene la oportunidad y el deber de presentarlo, pero siempre de forma seria. Esta transparencia que siempre tenemos nos permite tener un diálogo fluido con la mal llamada oposición"

C: "Tenemos que tener una visión más global y estratégica, no vale aquí el partido a partido. Pensamos a dos, tres o cuatro años vista. Cada área tiene cosas muy buenas, pero también cosas que mejorar. Estamos en pleno proceso de creación de un plan estratégico de cuatro años que anunciaremos a final de temporada"

"No sé si es nuestro mejor momento, porque ha habido otros muy buenos. Doy mucho valor a esa primera temporada de ascenso. Para mí, lo importante y lo que me hace ilusión es que el proyecto funcione y haga felices a los béticos. Lo que hace soportable todo esto es que nos hemos rodeado de buenas personas. También desde fuera, que nos han apoyado en las buenas y en las malas"



RESTRICCIONES

H: "Creo que todos los abonados podrán entrar casi en su totalidad, aunque parece que esto será transitorio. Tendremos restricciones de aforo, con todas las molestias que ello supone, como la merma de entradas a la venta, para las peñas, etcétera"

C: "Hay que tomarse esto muy en serio, porque se trata de la salud de los jugadores y el público. La variable covid va a ser importante esta jornada y algunas de las siguientes. Hay que ser estrictos y, en lo deportivo, ir partido a partido para afrontarlos con la máximas garantías. Ojalá LaLiga pueda salir adelante"



CANTERA Y CIUDAD DEPORTIVA

C: "Hay que ser muy cautos a la hora de valorarla, porque a veces nos dejamos guiar por cómo está el Betis Deportivo. No se hace todo mal en cantera porque estemos abajo en Primera RFEF. Ahora mismo, en la primera plantilla hay muy buenos jugadores que vienen de los escalafones inferiores. Pero hay mucho que hacer todavía, como recogemos en nuestro Plan Estratégico, sobre todo en materia de infraestructuras. Estamos contentos, eso sí, con los profesionales que vamos incorporando"

H: "Según me informa el grupo de trabajo que se creado, estamos en el proceso de licitación con las constructoras. Espero que antes de que acabe la temporada, ojalá que entre abril y mayo, se empiecen las obras, que durarán un año más o menos. Eso es apostar por la cantera para que la nueva ciudad deportiva de Dos Hermanas ayude a formar los mejores jugadores para el primer equipo"



ESTADIO

H: "Es otra de las grandes obras del nuevo plan estratégico, pero se trata de un proyecto de una gran envergadura. Posiblemente haya novedades pronto, aunque tardaremos 2-3 años por lo menos. No es sólo el estadio, sino la explanada anexa. Los fondos de CVC supondrán un gran espaldarazo"

C: "Ya hemos demostrado que siempre llevamos al límite la situación económica para lograr los objetivos deportivos del club. El acuerdo con CVC nos ha ayudado mucho a destensar una situación que, por la pandemia, se había complicado bastante. Además, nos va a permitir acometer la obra del estadio antes de lo que pensábamos. Es una ilusión muy grande para los béticos. La cubierta, el retranqueo de Preferencia€ Un estadio para la mayor comodidad del bético y que genere el mejor ambiente posible. Eso tiene que ir parejo con los buenos resultados deportivos"



BALONCESTO Y SECCIONES

H: "Todavía estamos ahí abajo, pero por fin llegó la victoria. Nos gustaría tener más apoyos. El Betis acudió a una situación dramática, porque el baloncesto en Sevilla desaparecía, pero es insuficiente el apoyo de las instituciones, la sociedad civil, los empresarios€ ojalá nos ayudaran un poco más"

"El Betis, a través de su Fundación, está poniendo en valor que somos mucho más que un club de fútbol. Nos sentimos orgullosos del trabajo y de las ayudas sociales"

C: "Marcamos por escrito que esto es más Betis, que todo sumaba. Tenemos un debate importante para definir el futuro de las secciones, porque es fundamental, pero no podemos comprometer lo más importante, que es el fútbol. Trataremos de ser imaginativos para mantenerlo todo"

"El trabajo de la Fundación durante la pandemia ha sido brutal. Esos valores del Betis hay que mantenerlos al día y popularizarlos"