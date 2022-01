Medina Cantalejo recibe amenazas y la policía vigila su domicilio.

Desde la tarde ayer, tras el empate del Real Betis en el Estadio de Vallecas, el nombre de Medina Cantalejo es tendencia en la red social Twitter. Muchos aficionados del conjunto verdiblanco ha cargado contra el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros por las últimas decisiones arbitrales en contra del conjunto heliopolitano.

El club bético, en un par de tuits, también puso de manifiesto su desacuerdo con la actuación del colegiado Muñiz Ruiz en el partido de ayer: "El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible".

Con el paso de las horas, la frustración y enfado de algunos aficionados fue en aumento hasta el punto de llegar a una situación muy peligrosa como son las amenazas tanto al máximo mandatario del CTA como a miembros de su familia. Tanto fue así que incluso la policía ha estado en contacto con Medina Cantalejo y varias dotaciones de la Policía Nacional ha estado vigilando su domicilio de Sevilla, según apunta el diario Mundo Deportivo. Este mismo medio informa que el departamento de Integridad de la RFEF ha puesto en conocimiento y denunciado dichas amenazas que ha estado recibiendo en las últimas horas.

En nuestra 'Encuesta Helvetia' preguntábamos ayer si el Betis debería presentar una queja formal por el arbitraje recibido en el Estadio de Vallecas. A lo que un 93% ha respondido con un sí rotundo, mientras que apenas un 7% no lo haría por temor a represalias en los siguientes partidos.