Rober, cedido por el Betis en Las Palmas, demuestra saberse "de memoria el libreto" y vuelve a sentirse importante

Rober González ha recuperado la sonrisa en poco más de una semana como jugador de la UD Las Palmas. El club insular ya intentó retenerle el pasado verano, después de la espectacular temporada del extremeño y, ante la falta de minutos que ha tenido en el Real Betis en esta primera mitad de la 2021/2022, no ha parado de insistir hasta que ha logrado cerrar el regreso del joven atacante, quien priorizó volver a Canarias a emprender una nueva aventura en algunos de los equipos de Primera división que se interesaron por un préstamo en este mercado invernal.

Para hacer balance y medir el grado de acierto de su decisión habrá que esperar al próximo verano, una vez que haya concluido la temporada, pero de entrada las sensaciones de Rober no pueden ser mejores. En el primer partido en el que estaba disponible con el cuadro amarillo, no sólo entra en la convocatoria para viajar a Fuenlabrada, sino que además sale en el once titular y recibe los piropos de su entrenador, el también exbético Pepe Mel, que no esconde que está encantado con poder volver a contar con el talentoso futbolista emeritense.

El técnico del conjunto grancanario explicó en la previa que había incluido en la convocatoria al recién fichado Rober González porque "viene de competir con el Betis y, por lo tanto, está bien físicamente", además de haber demostrado en sus primeros entrenamientos que "se sabe de memoria el libreto", pues ya conoce a muchos de sus compañeros y al cuerpo técnico de su cesión la temporada anterior.

En la tarde de este pasado sábado, el canterano del Betis salió de inicio ocupando el importantísimo rol que dejaba vacante el lesionado Jonathan Viera y jugó 74 minutos antes de ser sustituido por Moleiro. Prácticamente, es el encuentro en el que más ha participado en lo que va de curso. Es más, sólo sumó 223 minutos de juego con Manuel Pellegrini y, en su primera citación con la UD Las Palmas ya había acumulado un tercio.

En el Betis, únicamente sumó ocho encuentros entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League, pero sólo dos de ellos como titular: en un 0-3 en Elche el 21 de noviembre, cuando estuvo sobre el césped 79 minutos y, cuatro días después, en un 2-0 ante el Ferencváros en el que sumó 67'. Jugó los últimos 35' en el debut liguero en Mallorca, en agosto, y en los otros cinco choques no superó los 10' de participación.

Rober González es el tercer futbolista cedido por el Real Betis en la presente temporada. Se sumó en este mercado de enero a los dos préstamos estivales de Loren Morón y Dani Martín, con resultados muy dispares entre uno y otro. Y es que, mientras al delantero marbellí le está costando tener protagonismo en el RCD Espanyol que dirige Vicente Moreno, el portero asturiano es todo un fijo para Luis Alberto en el Málaga CF y está siendo considerado como uno de los mejores cancerberos de Segunda este curso.

Loren, que tuvo minutos en la segunda parte en la goleada que el Betis logró en el feudo perico, suma 681 minutos con la camiseta blanquiazul. Los reparte entre 18 encuentros entre LaLiga y la Copa del Rey de los que sólo ha sido titular en seis y en los que ha celebrado cuatro tantos, tres de ellos en el mismo duelo ante el modesto Solares en la primera ronda del 'Torneo del K.O.'. Por su parte, Dani Martín ha jugado 19 partidos de Segunda división, todos ellos desde el inicio, y acumula 1.710'.