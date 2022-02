Aitor Ruibal: "¿Champions o un título? Mejor entrar en Champions ganando la Europa League".

El canterano del Real Betis ha repasado la actualidad del equipo, hablando de LaLiga, la Copa y Europa

Aitor Ruibal, extremo diestro del Real Betis, ha repasado la gran temporada que está llevando a cabo el Betis y la bonita semana de competición que se presenta. "Al final todos los partidos son importantes pero estos te dan un plus de motivación y los quieres jugar, son partidos únicos. Tenemos que ir partido a partido, lo importante ahora es es jueves, luego miraremos al derbi, justo acabó el partido del domingo pensamos en el Zenit y meternos en octavos de final. Son partidos de clasificación, a vida o muerte, lo tiens que dejar todo en el campo porque no es como LaLiga, que puedes recuperar puntos la semana siguiente, aquí son dos partidos y si los pierdes, mueres", ha dicho el canterano en una entrevista en Betis TV.

Gran parte de culpa del buen rendimiento del equipo son las rotaciones que están funcionando: "Manuel lo gestiona muy bien, este aoñ no he sido muy habitual pero he jugado muchos partidos, eso el equipo lo nota, que juegue quien juegue se están cumpliendo los objetivos".

La mejor plantilla en la que ha estado: "Hay un grupo espectacuar, formar un vestuario así es complicado. Profesionalmente no había tenido un vestuario tan fuerte como el de ahora, y se ve en el campo. Hace tres años venía de dos descensos y ahora estoy para jugar unas semifinales de Copa, los octavos de la Europa League y terceros en LaLiga a cinco puntos del segundo. Son cosas bonitas y de agradecer"

Destaca por ser polivalente: "Me tengo que adaptar a muchas situaciones, lo intento hacer de la mejor manera posible, así creo que me está yendo bien. Y porque la gente sólo ve los partidos, si vieran los entrenos que estoy de lateral izquierdo, de pivote... Cuestión de adaptarse".

El partido contra el Zenit: "En San Petersburgo empezamos ganando y nos empataron rápido pero estuvimos bien. Con el Rayo también empezamos perdiendo pero no perdemos el ritmo de juego y eso es maravilloso, que se juegue igual desde el minuto uno al 95. Apretando arriba nos vemos cómodos, otros partidos hemos esperado un poco más y no nos fue tan bien pero esa es nuestra esencia, presionar arriba para recuperar y atacar, a raíz de crear muchas ocasiones hemos mejorado mucho"

El partido de vuelta: "No está hecho ni mucho menos, va a ser un partido durísimo. Se ha visto que en Europa los partidos son locos, de ida y vuelta. Tenemos que aprovechar lo que tengamos delante y mejorar atrás, pero son equipos buenos que te hacen daño haciéndolo bien o mal".

Ya no hay valor doble de los goles fuera: "Es mucho más justo ahora, si primero juegas en casa o fuera es también injusto. Es una buena norma, el que marca más goles gana y el que marca menos, pierde"

Qué prefiere, una final o la Champions: "Queremos jugar los máximos partidos posibles, mejor entrar en Champions ganando la Europa League, mejor también entrar en Europa League ganando la Copa. El equipo está arribísima, queremos luchar por todo".

Su gol ante la Real en Copa: "La Real estaba ya un poco rota, desesperada y volcada arriba y esos espacios los suelo aprovechar bien. Hemos tenido buenos partidos pero por marcar cuatro goles no es el mejor partido. Hemos hecho otros partidos compleos que hemos empatado luego, por algún error o una expulsión te puede perjudicar, en estos dos últimos meses hemos hecho unos partidos increíbles, hemos goleado y estamos bien"

La afición le quiere: "Estoy muy agradecido a la afición bética, siempre me ha tratado genial, no tengo ninguna queja, la gente me para y me felicita, yo lo único que hago es devolver el cariño que me dan. El trabajo no se negocia, puedes jugar mejor o peor pero el trabajo y el esfuerzo está ahí".

Cómo recuerda su debut ante el Atlético: "Fue un día soñado por cualquier niño, hacía poco que había muerto mi abuelo, él siempre me llevó a todos sitios y no lo pudo ver... pero muy feliz por aquel día".

Su vena 'gamer': "La Play me la llevó siempre a los viajes, ha hecho más kilómetros que el autobús del Betis, es un hobby que tengo y lo puedo compartir con otros compañeros como Borja, Canales o Juanmi. Nos echamos unos partidos brutales. Canales dice que es el mejor pero sab que jugando al FIFA sólo hay uno bueno y soy yo, todo hay que decirlo".

Sus apariciones en los vídeos del club: "A mí también me encanta ese rollo, yo encantado de hacer lo que me pidan y entretenerme, yo me lo paso bien, soy ultra feliz en Sevilla, no cambiaría esto por nada".