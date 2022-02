Guardado habla de su futuro en el Betis, sus próximos retos, el supuesto pique con Chicharito y... "una oferta del Sevilla"

En una entrevista para ESPN, vuelve a aplazar su regreso al Atlas, celebra su último récord en Europa y analiza el buen momento bético y las opciones de jugar su quinto Mundial

Andrés Guardado llegó al Real Betis en el verano de 2017, firmando un contrato por dos años y opción para un tercero que casi nadie contaba con que cumpliese, ya que la MLS estadounidense siempre le ha tentado y en su mente está retirarse en el Atlas, el club en el que se formó como futbolista y persona. Sin embargo, su papel en el cuadro verdiblanco ha sido muy importante. Rendimiento sobre el césped, experiencia y liderazgo en el vestuario... el 'Principito' es feliz en Heliópolis, donde afronta su quinta temporada y de donde no se quiere marchar. Su contrato acaba el próximo 30 de junio, pero el club verdiblanco ya le ha puesto sobre la mesa una opción para renovar un curso más.

Guardado ha hablado de todo ello en una entrevista para ESPN en la que 'aplaza' su deseado regreso al Atlas, habla de su supuesta mala relación con el Chicharito Hernández y asegura que no siente cerca la retirada. El capitán mexicano sigue devorando récords, camino de su quinto Mundial y en la mejor de las cinco temporadas como futbolista del Real Betis, con el que pelea por la Europa League y la Copa del Rey, además de optar a clasificarse para la Champions vía LaLiga, donde es tercero, por delante de equipos de la talla y el presupuesto de Barcelona, Atlético, Villarreal, Real Sociedad, Athletic...

En una con Ricardo Puig y Miguel Ángel Briseño para el podcast 'Balón Europeo', el centrocampista del Betis se ha mostrado orgulloso de su trayectoria en el fútbol europeo, donde ha alcanzado las 500 encuentros. No obstante, admite también que hubo un momento en el que estuvo a punto de volver a su país, pero entonces le llovieron ofertas. Una de las más llamativas que ha reconocido fue la del Sevilla FC, que a día de hoy es su eterno rival y contra el que jugará el domingo el tercer derbi de esta 21/22.

Estos son algunos extractos de las declaraciones más destacadas de Andrés Guardado durante su entrevista para ESPN:





Su futuro inmediato

"El lado romántico es válido y es muy bonito. Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Atlas por ese romanticismo que hay en el futbol. Seré del Atlas me retire o no me retire ahí, yo seré del Atlas toda mi vida. Después está el lado profesional, hay muchas cuestiones alrededor que no están en mis manos y no está en mi decidir donde retirarme sino también quiero retirarme en un lugar donde realmente quieran que me retire, donde sea parte de un proyecto y me sienta valorado hasta el último día de profesional. Eso ya no está en mis manos. En el futbol, los románticos quedamos pocos (risas). Entiendo la situación que gente del Atlas no vean un regreso mío para retirarme como rojinegro".

500 partidos en Europa

"No sólo jugar los 500 partidos sino todo lo que me ha pasado en mi carrera jamás lo imagine. Uno sueña con llegar a la selección, jugar un Mundial e irte a jugar a Europa y hasta ahí pero no me daba la cabeza para imaginarme que podía llegar a donde estoy llegando y también me gustaría poner algo muy en claro que jamás me puedo comparar, más allá de la estadística, pero jamás me puedo comparar con Hugo Sánchez o Rafael Márquez. Ellos están muy por encima y después venimos todos los demás. Sin embargo, siempre es bonito ver tu nombre en una estadística tan importante y me da mucho orgullo".

Oferta del Sevilla FC

"Hay momentos en lo que te pasa por tu cabeza decir 'Ya está' y uno de ello fue el descenso con el Deportivo de La Coruña. En ese momento ves todo oscuro porque te vas a Segunda, tuve unas ofertas del futbol europeo pero nada me convencía en aquel momento. Tenía ofertas para irme a México y ofertas muy interesantes y al final aposté por quedarme en Segunda División. Gracias a Dios me fue muy bien, aposté por la 'cara' y me salió 'cara' en el volado. Ascendimos con récord de puntos y se interesó en aquel momento el Valencia, aunque tenía varias ofertas del futbol español como Atlético de Madrid y Sevilla FC, pero al final elegí el Valencia porque en ese momento el Valencia estaba en Champions League y tenía el sueño de jugar la Champions".

"Después en Alemania parecía que no seguía mi carrera en Europa y pensaba '¿Ahora para dónde?'. Tuve un momento de incertidumbre, pero al final me apareció Holanda dando un pasito para atrás para después dar dos para adelante en mi carrera. Han sido los dos momentos más importantes donde yo he pensado 'Ya está, tengo que regresar y buscar nuevos aires', pero al final la vida me presentó oportunidades para volverme a motivarme, volverme a sentir útil en el futbol europeo y sentir que todavía podía dar mucho más".

Su quinto Mundial y la ilusión en el Betis

"Me siento muy bien, muy contento de lo que estoy viviendo y tratando de concentrarme en eso porque obviamente no soy ajeno a todo lo que se dice de mí en México: desde que mi tiempo ya pasó, ya estoy mayor, que ya no corro y tanta critica que hay. Veo muchos análisis sin fundamento. ¿No voy a ser capaz porque no voy a tener el nivel, la intensidad o la velocidad de jugar en la selección pero sí en una liga española? Es un poco incongruente. También siento que a nivel selección, cuando pasa algo malo, la culpa es de Andrés Guardado, Héctor Herrera o Guillermo Ochoa".

"A nivel de análisis puro y duro, sigo jugando en Europa, estoy en un equipo competitivo como es el Real Betis que está en la Europa League, a punto de jugar una final de Copa de Rey y estamos terceros en la clasificación de LaLiga. Si esto se sigue hasta el Mundial, lo pelearé, pero si esto cambia entenderé que ya no me toca y no debo estar. Al día de hoy estoy tranquilo y espero seguir estando".



Su pique con Chicharito

En México se dice que Chicharito Hernández no va a la selección porque Guardado y Ochoa no quieren. "Qué bueno que tocas el tema porque nunca antes me habían dado la oportunidad de aclarar ciertas cosas con 'Chícharo'. Entiendo lo que hay detrás y todo el mundo lo sabe dentro de la selección y entendemos la forma de opinar o hacía donde orientar la opinión pública, pero yo con 'Chicharito' no tengo ningún problema, pensamos igual, en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas. 'Chicharito' tiene una forma de ser más explosiva y yo soy más político, pero problemas personales no hemos tenido ninguno".

"¿Si 'Chicharito' tiene que regresar a la selección? Obviamente su futbol está ahí y si está disponible para regresar, si realmente quiere y está por la labor, obviamente es bienvenido. No podemos cerrarle la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y nos puede llevar a nuestro objetivo común. Si investigan un poco, podrán ver que cuando Javier estaba en Alemania, muy cerca de Eindhoven, venía a comer a mi casa, nos veíamos... luego estuvo aquí en Sevilla... No tenemos ningún problema, las cosas como se dieron enfrió un poco la situación, claro, pero no tenemos ningún problema".