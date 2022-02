Alexis Trujillo valora el duelo del Betis ante el Eintracht de Frankfurt, en una eliminatoria que augura "muy física e intensa"

El Team Manager del club heliopolitano resta importancia a jugar la vuelta en Alemania, ya que "sin el valor doble de los goles fuera de casa eso importa menos"

El Real Betis se enfrentará al Eintracht de Frankfurt alemán en los octavos de final de la Europa League, después del sorteo celebrado en el mediodía de este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Al revés de lo que sucedió en el doble duelo de la ronda anterior ante el Zenit de San Petersburgo, el equipo de Manuel Pellegrini afrontará esta vez en casa el partido de ida, que se disputará el miércoles 9 de marzo en el Benito Villamarín -adelantando un día para no coincidir con el Sevilla FC- y con la vuelta fijada para el día 17 en el antiguo Waldstadion, ahora renombrado con un conocido banco de su país.

Como suele ser habitual en los sorteos, el encargado de valorar el enfrentamiento contra el conjunto germano es el Team Manager del Real Betis, Alexis Trujillo. "El bombo ha deparado un duelo muy complicado contra un equipo alemán, que siempre son muy intensos y difíciles, pero es lo que ha tocado, vamos a prepararlo bien y a ver si entre los dos partidos logramos superarles", ha indicado el canario en los medios del club.

Para Alexis, la nueva norma de la UEFA hace que no sea tan importante tener que jugarse el pase a cuartos en Alemania: "Personalmente, a mí siempre me gusta jugar el segundo partido en casa, pero sí es cierto que ahora, sin el valor doble de los goles marcados fuera de casa, esto no es tan importante. Hay que intentar sacar un buen resultado en el primer partido y para luego intentar sacarle rentabilidad en un campo que mete a mucha gente y donde el Eintracht imprime muchísima intensidad a los partidos".

El canario destacó el buen momento que vive el Betis, pleno de confianza para afrontar citas importantísimas como el derbi del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán; el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el jueves ante el Rayo; la eliminatoria de octavos de final de la Europa League frente al Eintracht u otros duelos importantes de LaLiga como ante el Atlético de Madrid, vital en la lucha por defender la tercera plaza de la tabla y la posición de Champions.

"Creo que el equipo está a un gran nivel. Tenemos la suerte de poder seguir en las tres competiciones y el nivel de exigencia es máximo. A partir de ahí, si quieres estar compitiendo con los mejores, tienes que afrontar este tipo de partidos", resaltó Alexis Trujillo, quien recordó que a pesar de que no pasa por su mejor momento en la Bundesliga, el Eintracht de Frankfurt está realizando un gran papel en la Europa League: "En la Fase de Grupos no perdió ningún partido, con tres victoria y tres empates; es un equipo muy físico y muy intenso y nos lo va a poner muy difícil".