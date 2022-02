Horarios para la ida y la vuelta del Betis-Eintracht.

El Real Betis se enfrentará al Eintracht de Frankfurt tras el sorteo de los octavos de final de la Europa League celebrado hoy en Nyon. Los hombres de Manuel Pellegrini jugarán la ida en el Benito Villamarín y como coinciden en la ida con el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, los verdiblancos jugarán un día antes de lo normal, el miércoles.

De esta forma, el Betis-Eintracht ya tiene horario y será a las 18:45 horas el miércoles 9 de marzo. El partido de vuelta será la semana siguiente, ya sí en jueves, en el Deutsche Bank Park, el jueves 17 de marzo a las 21:00 horas.

Alexis Trujillo, Team Manager del Real Betis, analizó así la eliminatoria. "El bombo ha deparado un duelo muy complicado contra un equipo alemán, que siempre son muy intensos y difíciles, pero es lo que ha tocado, vamos a prepararlo bien y a ver si entre los dos partidos logramos superarles", ha indicado el canario en los medios del club.

Para Alexis, la nueva norma de la UEFA hace que no sea tan importante tener que jugarse el pase a cuartos en Alemania: "Personalmente, a mí siempre me gusta jugar el segundo partido en casa, pero sí es cierto que ahora, sin el valor doble de los goles marcados fuera de casa, esto no es tan importante. Hay que intentar sacar un buen resultado en el primer partido y para luego intentar sacarle rentabilidad en un campo que mete a mucha gente y donde el Eintracht imprime muchísima intensidad a los partidos".