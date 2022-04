Desde Turquía añaden otro nombre al proceso de selección del Betis para el eje de la medular

Los verdiblancos se habrían unido a Sampdoria y Fiorentina en el seguimiento a un mediocentro de 24 años con criterio y bastante gol

La renovación de Guardado, la ampliación de contrato de un Canales que ha retrasado muchas veces su posición, el deseo de seguir contando con Guido Rodríguez y William Carvalho pese a las ofertas que llegarán o el paso adelante de Paul no impiden que el Real Betis siga rastreando el mercado en busca de mediocentros de diferente perfil, eminentemente defensivos o creativos, para potenciar una demarcación que sufrirá la baja de Camarasa, que termina contrato y no va a seguir. Puede no ser la única, pues en la planta noble del Benito Villamarín se plantean todos los escenarios imaginables, incluido que alguna propuesta por el italo-argentino sea irrechazable (o directamente su cláusula, 80 millones de euros) o que interese vender al luso-angoleño, que podría marcharse gratis en la 23/24 y comprometerse libremente con quien desee las próximas Navidades si no alarga su vinculación antes.

El compromiso verbal y moral con Dani Ceballos está ahí, como también un tanteo avanzado con el cadista Álex Fernández que no se ha materializado negro sobre blanco y unos contactos con el Bayern para la cesión con opción/obligación de compra de Marc Roca. Antonio Cordón ha dibujado varios caminos, a cual más interesante, a la espera de conocer cuántas y qué competiciones disputarán los verdiblancos el ejercicio venidero, así como su influencia en la partida presupuestaria destinada a la plantilla. De todas formas, la 'short list' no está ni muchos menos cerrada. Al menos, desde Turquía insisten en aumentar la nómina de futuribles con un jugador semidesconocido en estas tierras, pero con un currículo interesante.

Se trata de Alexandru Cicaldau (24), mediocentro del Galatasaray que se ha hecho fijo en su primer año en Estambul (cinco goles y tres asistencias en 37 partidos). En julio del año pasado, los turcos pagaron 6,5 millones de euros al Universidad de Craiova por este internacional rumano, que, según la prensa local, ya despertó en la ventana invernal el interés de clubes de las cinco grandes Ligas, aunque Burak Elmas, el presidente, decidió aparcarlo todo hasta que termine el ejercicio. Sampdoria, Fiorentina y Betis habrían desarrollado una seguimiento del centrocampista, tasado en 8 kilos por las webs especializadas y por el que los aurirrojos querían el doble de lo invertido. Con contrato hasta 2026, no parece una 'plan A' en Heliópolis, donde habrá seguramente menos apuestas, especialmente si se trata de mejorar lo que ya hay o de suplir a un efectivo importante que se fuese.