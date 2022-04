La superstición de Catalán, la firme respuesta de Haro por el caché de la Supercopa, el 'escaqueo' de Lopera... El Betis y la final de Copa

Las dos cabezas visibles del consejo de administración verdiblanco analizan las horas previas al duelo del sábado por el título del torneo del K.O.

Desde el pitido final del Betis-Elche, aunque se analice durante algunas horas la derrota y sus consecuencias en pos de la Champions League, que se aleja de Heliópolis, en La Palmera sólo se habla ya de la final de la Copa del Rey, con un auténtico desembarco de 'pesos pesados' del club verdiblanco en los medios de comunicación. Así, Canales y Fekir hablaron en sala de prensa sobre la gran cita del sábado, mientras que mañana saltarán a la sala de prensa, tras el entrenamiento matinal, Borja Iglesias y Juanmi. Este mediodía fue el turno de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente, que atendieron en directo a 'La Jugada de Sevilla', de Canal Sur Radio, donde abordaron éste y otros asuntos de plena actualidad.



LÍOS Y OBLIGACIONES

C: "Son semanas de locura en el buen sentido. Momentos de mucha ilusión, aunque también de mucha responsabilidad. Estamos deseando que llegue este sábado. Parece que ha pasado un mundo desde que Borja Iglesias metió aquel gol ante el Rayo"

H: "Con la satisfacción lógica de llegar hasta aquí, porque, cuando llegamos al club, queríamos cambiar muchas cosas. El Betis ha pasado por muchas situaciones adversas. Ya podemos soñar con partidos como el del sábado, pero tenemos también la responsabilidad de ganarla"



ENTRADAS

C: "Tuvimos que tomar en su momento la decisión de repartir las entradas que nos dieron. Creemos haber acertado optando por el criterio de antigüedad. Entendemos que todos quieren que sus hijos, los mas jóvenes, estén en la final, pero la mayoría ha entendido que es un momento también para ellos"

SUEÑOS DE COPA

H: "Durante toda esta semana no te puedes abstraer totalmente, porque raro es el día en que un amigo no te pide entradas, pero hoy sí me he levantado ya metido en esa final"

C: "Me está costando muchísimo conciliar el sueño y no pensar en la importancia de este partido. Por suerte, el equipo ha sabido competir muy bien también en LaLiga, donde estamos muy bien situados. Pero personalmente me ha costado horas de sueño; a ver cómo llego al sábado"



PETICIÓN A LOS BÉTICOS

H: "A los béticos, les pido que disfruten y lo vivan como se merece, con alegría desbordada. Los que sí tenemos que tener cierta tensión somos nosotros. Serán horas previas muy bonitas. Ojalá ganemos"

C: "La casa de los béticos también se abre. Tenemos los permisos de la Delegación de Gobierno para que nadie se lo pierda. Hay que estar muy concentrados y ojalá podamos celebrar"



DERROTA ANTE EL ELCHE

H: "Si queremos encontrar algo positivo a una derrota, que hay pocas, es que nos obliga a estar más concentrados. Estamos un poco más lejos (de la Champions), pero tenemos aún opciones. Ahora, a muerte por la Copa y, a partir del lunes, a pensar sólo en el Getafe"



OBJETIVOS

H: "Por eso hablábamos de la importancia de la estabilidad institucional, que nos permite pelear año tras año por estos puestos altos y por estas finales. Estuvimos cerquita en 2019 de otra final. Queremos estar así cada temporada, que los béticos no abran los periódicos con inquietud por ver titulares raros"

C: "Ahora, lo único que importa es traernos el sábado la Copa para que los béticos tengan una felicidad máxima. Pero en el consejo hemos hablado mucho de las sensaciones, el funcionamiento€ Si nos metemos en Europa, serían tres de cinco. Pero ya habrá tiempo de valoraciones"



FAVORITOS

C: "Tenemos mucha confianza en la plantilla y el cuerpo técnico. Los 57 puntos que tenemos tienen mucho valor, pero sabemos que el Valencia es un club importante, con grandes jugadores que, además se juegan todo. Humildad y respeto, porque las finales son muy diferentes"



LOPERA

C: "Se excusó o decidió no acudir. Pero aquella comida fue de un Betis familiar, de disfrute, no de crispación. Si perdemos, lo pasamos mal, pero en los otros momentos hay que disfrutar"

H: "Dispone de las entradas y entiendo que sí, que va a la final; no pudo acudir a la comida"

PELLEGRINI

H: "En un club de fútbol, cuanto menos se hable de los directivos, mejor. Estamos muy contentos con él, su cuerpo técnico y todo el staff. Hay un gran grupo humano, de buenas personas, que encima juega bien al fútbol"

C: "Nosotros no venimos de salvadores ni de nada por el estilo. Sólo queríamos profesionalizar el club, empezando por el área deportiva. Estamos encantados de haber podido traer a Manuel Pellegrini, Antonio Cordón y todo su equipo"



SUPERSTICIÓN

H: "No soy muy supersticioso. Me levantaré por la mañana, tomaré una infusión con miel y seguramente andaré un poco"

C: "A ver cómo duermo de viernes a sábado, pero tengo mis manías, que no digo por mala suerte. Hay una que he hecho en todos los partidos de Copa este año. En el cuerpo técnico tenemos grandes ejemplos (risas)"

SUPERCOPA

H: "Vamos a cobrar un poco de lo que ha salido publicado, que es el mínimo por participar que me dijeron. No me gusta esta asimetría, pero ya hablaremos en su momento. Hemos tenido poco tiempo para analizar todos los elementos y reflexionar; cuando podamos enjuiciarlo bien, diremos lo que tengamos que decir"

"Yo en esa asamblea (en la que se ratificó el acuerdo con Arabia Saudí por lo visto) no estuve, pero antes debió ser aprobado por la junta directiva de la RFEF. Habría que preguntar a sus miembros"

"No sólo en este caso en concreto, sino que el fútbol español merece que nos sentemos para que esto sea un punto de inflexión para que haya un fútbol más transparente y justo"

C: "Ahora mismo, estamos centrados en la final de Copa, que para nosotros es la final del Mundial. En su momento, nos sentaremos en la RFEF a discutirlo, en cuanto pase la final y acabe LaLiga".