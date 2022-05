Hamburguesas, su mejor amigo en el Betis, Bollywood, Joaquín... así es Fekir

El mediapunta del Real Betis señala el gol del derbi copero como uno de sus mejores momentos del año

Diez goles y diez asistencias en 46 partidos tal vez no sean números de 'crack', pero Nabil Fekir lo es y lo lleva demostrando toda la temporada. El mediapunta del Real Betis no sólo ha aportado lo que indican las estadísticas, ha sido clave en las transiciones verdiblancas, ha acumulado defensas y ofrecido espacios a los demás, ha monopolizado por momentos el ataque verdiblanco y ha sido fundamental para que el equipo de Manuel Pellegrini haya realizado una de las mejores temporadas de toda su historia, si es que no es la mejor.

De hecho, es tan importante para el técnico chileno que nadie en el Betis ha jugado más que Fekir en la presente campaña. Una temporada que le habrá dejado momentos increíbles, pero pocos como el derbi copero, en el que anotó uno de los goles más bonitos desde que llegó a Sevilla.

"Tengo un gran recuerdo de ese gol. Siempre es lindo marcar y un gol así... Te da confianza y mucha fuerza", asegura en una entrevista a la web hindú Sportskeeda, donde quiere dejar claro que el gol ante el eterno rival no fue improvisado sino que buscó el segundo palo de Alfonso Pastor. Y lo encontró. "Estaba tratando de marcar. Mucha gente me pregunta si fue un centro, pero fue un tiro", admitía.

Esa gente es uno de los motivos que le hacen sentirse a gusto aquí y haber renovado en la presente campaña por varios años como bético. "La afición aquí es increíble. Animan en todos los partidos que son en casa y también en los que son fuera de casa. La verdad es que me gusta mucho. Es muy, muy apasionada. Siempre cuando entramos al campo nos empujan tanto...", indicaba.

Fekir ha tenido que 'sufrir' las últimas semanas para poder cumplir con los mandatos de su religión sin perder su estado de forma. Entre el 2 de abril y el 2 de mayo ha sido el Ramadán y, entre otros retos que ha tenido que afrontar en este tiempo, ha estado una final de Copa en la que se dejó notar pese a no marcar. "La verdad es que ha sido un poco duro, pero estoy acostumbrado desde hace muchos años. La verdad es que es un poco difícil, pero nos viene bien", afirmaba.

El campeón del mundo galo no sólo vive un año especial con el Betis sino también unos meses cruciales para intentar recuperar su puesto en la selección francesa justo antes del Mundial de Qatar 2022. "Ahora tenemos la Copa del Mundo. Todo lo importante está llegando. Todos los jugadores aspiran a jugarla e intentamos hacelo lo mejor posible en nuestros clubes. Hay un entrenador que elige a los jugadores y vamos a ver si puedo ir o no", admitía Fekir, quien por otro lado no ve grandes diferencias entre el Lyon, de donde procede y era capitán, y un Betis en el que se ha asentado: "Creo que ambos clubes son buenos. Aquí el fútbol es diferente, el juego es más técnico, pero me gustan los dos".

Fekir también sorprendía con su conocimiento de la cultura india y, en especial, con su cine. y reconocía que veía películas de ese país. "Claro que he oído hablar de Bollywood. Cuando era pequeño, con mi familia, veíamos películas de Bollywood. La verdad es que son muy bonitas", advertía. Pero tal vez sorprendía más con algunas de las respuestas de la encuesta rápida a la que se sometía:

- ¿El mejor jugador contra el que has jugado?

Fekir: Messi.

- ¿Quién es tu compañero favorito en el Betis?

Sabaly.

- ¿Compañero favorito en Francia?

Djibril Sidibe.

- ¿Quién es el gracioso del vestuario del Betis?

Joaquín.

- ¿Quién es tu rapero favorito?

Uff... tengo muchos.

- ¿Comida favorita?

Hamburguesa.