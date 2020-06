Spiranac, la golfista más sexy de la historia: "Juego sin ropa interior"

"Normalmente no uso ropa interior". la golfista estadounidense Paige Spiranac ha añadido morbo a la figura que siempre le acompaña con unas declaraciones que, sacadas de contexto, podrían han llamado mucho la atención,

Considerada la jugadora de golf más sexy de la historia y con la prensa muy pendiente de ella, Spiranac nunca ha escatimado declaraciones que han dado que hablar. Hace unos meses aseguró que el canabidiol (aceite de cannabis) era "su oro líquido" y que mejoraba sus relaciones y su bienestar. "No sé qué haría sin Medterra (productora del CBD, que es un extracto de marihuana) en mi vida", contó en su momento. O cuando dijo que los hombres solo se interesaban por ella... "por las clases de golf". Incluso durante el confinamiento mostró a los millones de seguidores que tiene en redes cómo realizaba el 'putt' con sus pechos.

Su podcadst 'Playing A Round' es muy seguido y ahí fue donde desveló que jugaba sin ropa interior. Pero que nadie se ilusione si alguna vez va a verla, lo hace porque no le hace 'falta'. "Normalmente no uso ropa interior, pero es porque uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto. Generalmente uso pantalones cortos incorporados para mis faldas o simplemente uso pantalones cortos€ pero no ropa interior", aseguró.

La golfista es toda una 'influencer' en Estados Unidos, donde es más conocida por esta faceta que por el golf. Allí, triunfó en el golf universitario con las universidades de Arizona y la Estatal de San Diego, ganó los honores All-Mountain West durante las temporadas 12/13 y 13/14 y llevó a los Aztecas de San Diego a ganar su primer Campeonato de la Mountain West Conference. Como profesional, de momento sólo tiene un triunfo, en la Orange Tree Country Club de Scottsdale.