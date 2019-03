Dani lidera el grupo unido del Betis Baloncesto

"Me he encontrado con mucha confianza; me siento igual de importante que casi todos los partidos. Esta vez me ha tocado anotar, pero estoy contento por el trabajo y la victoria del equipo". Dani Rodríguez fue el único local que superó los diez puntos en el trascendental partido del miércoles ante el Río Ourense, en el que el Real Betis casi certificó un ascenso que ahora tiene a dos triunfos, con siete partidos por jugarse.

El base catalán estuvo en sus números (24 minutos, 12 puntos, 11 de valoración...) de la temporada y fue el ejemplo del resurgir de un equipo que había creado dudas tras las contundentes derrotas de Palma y Bilbao, pero que se ha recuperado ante otros dos candidatos al ascenso (Palencia y Orense), apelando a las armas que le llevaron a sumar 19 triunfos seguidos: la participación de todos y la defensa.

Ante los gallegos, Dani Rodríguez fue el único que superó los diez puntos, pero hubo hasta cinco jugadores con dobles dígitos en valoración y nadie con una puntuación negativa. Pese al gran papel orensano, los de Gonzalo García se quedaron en los 74 puntos.

"Llevábamos dos salidas complicadas, en Palma y Bilbao; teníamos que recapacitar y pensar en que teníamos que volver a la dinámica de todo el año. Y ahora lo hemos demostrado, siendo sólidos en los dos últimos partidos. Nos hemos llevado las dos victorias, que era el gran objetivo", aseguró el catalán, que visitará este domingo a su ex, el Melilla