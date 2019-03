Betis-Granada: El ascenso virtual pasa por ganar en casa

entre el Betis y el Granada, que podría abrir definitivamente la puerta de la Liga Endesa para los sevillanos.deja la meta a punto de caramelo: el triunfo bético hoydaría mañanaa los verdiblancos.

Curro Segura cuenta con todo el plantel a su disposición, a excepción de un Thomas Bropleh que, con molestias en una rodilla, ya se perdió el partido de Melilla y será duda hasta última hora. Más problemas arrastra el técnico del conjunto nazarí, Pablo Pin, que arriba a la vigésima novena jornada de la LEB Oro con numerosas bajas. De hecho, a las ausencias de Alejandro Bortolussi, Alo Marín, Sergio Olmos y Josep Pérez, se suma ahora la duda de Carlos Corts. El base granadino se retiró el jueves del entrenamiento y el cuerpo técnico espera los resultados de las pruebas médicas para saber si podrá contar con él.

Con los visitantes en cuadro, Rubio será una de las piezas a vigilar por los de San Pablo, que cuentan ya las horas para hacer oficial su retorno, un año después, a la máxima categoría.

Curro Segura: "Hay que dar un paso más"

El técnico del Real Betis, Curro Segura, prefiere no pensar en las carambolas para el ascenso a la Liga Endesa. "Hay que dar un paso más y lo demás no está en nuestra mano. Vamos a centrarnos en hacer nuestro trabajo", apuntó el nazarí, que aclaró que Thomas Bropleh sigue con molestias. "Va a ser duda hasta el último momento; no vamos a tomar riesgos innecesarios", afirmó el granadino.

Así está la clasificación de la LEB Oro