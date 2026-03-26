Juan Ayuso se planta ante Isaac del Toro y Primoz Roglic se apunta a la fiesta

El español reaparecerá en la competición tras su caída en la París-Niza participando en la Itzulia Basque Country 2026

La Itzulia Basque Country 2026 está a la vuelta de la esquina. Siendo una de las rondas de una semana más importantes del calendario ciclista internacional, en esta ocasión se celebrará entre los días 6 y 11 de abril con un espectacular elenco de corredores. Así, no faltarán sobre el asfalto vasco grandes del pelotón como Juan Ayuso, que se planta así frente. a su excompañero Isaac del Toro, debiendo superar además a otro espectacular ciclista como es Primoz Roglic de Red Bull Bora.

Entre los tres mencionados tenemos a dos que ya saben lo que es triunfar en la Vuelta al País Vasco. El ciclista esloveno la conquistó en los años 2018 y 2021, mientras que el alicantino de Lidl-Trek hizo lo propio en 2024. En cuanto al mexicano, y pese a no tener ninguna en su haber, es para no pocos el favorito tras hacerse con la última Tirreno - Adriático.

Como suele ser habitual en esta carrera, nos encontraremos ante un recorrido montañoso que afrontará el ascenso a 29 puertos de montaña con una distancia global de 810 kilómetros. Sí, ya está claro el trazado de la prueba como los participantes, que han sido confirmados en un acto que se ha celebrado este jueves en la localidad de Bergara, donde se ha certificado también la comparecencia de los mejores equipos del mundo para un total de 22 formaciones que disputarán esta carrera que goza de la máxima categoría UCI WoldTour.

El favoritismo de Del Toro y otros competidores de primera línea

Isaac del Toro, ganador este año de la Tirreno-Adriático, 15 títulos la pasada temporada y con el equipo UAE respaldándole, se presenta como otro de los claros candidatos a ganar, junto a la joven promesa francesa Paul Seixas, podio en el último campeonato de Europa ganado por Tadej Pogacar y segundo en la Strade Bianche de este año.

Otros corredores de primer nivel que recorrerán las carreteras de esta 65 edición de la Vuelta al País Vasco son los de Mikel Landa, Peio Bilbao, Álex Aranburu y Jon Izagirre, éste en su año de despedida, que llegará al frente de Cofidis.

El recorrido de la Itzulia 2026

La Itzulia celebrará tres de sus seis etapas por carreteras vizcaínas, dos en Gipuzkoa y otra más en Navarra, con salida en Bilbao en la modalidad contrarreloj y la llegada en una montañosa jornada que terminará en Bergara (Gipuzkoa). La prueba reina será la penúltima que recorrerá Eibar (Gipuzkoa).