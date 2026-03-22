Volta Catalunya 2026 | Recorrido, etapas, favoritos, fechas y donde ver por TV la vuelta ciclista catalana

Jonas Vingegaard destaca en una Volta a Catalunya 2026 que llega precedida por el anuncio de retirada de Naro Quintana

Jonas Vingegaard es el principal favorito de la Volta a Catalunya 2026.@vismaleaseabike

La 105ª edición de la Volta a Catalunya se celebra entre el 23 y el 29 de marzo con salida en San Felíu de Guixols y la meta final en la ciudad de Barcelona, y con un recorrido más de 1.000 kilómetros y tres finales en alto.

La Volta volverá a ser una carrera exigente, que atrae a gran parte del pelotón que en mes y medio se jugará en Italia el Giro y que utilizan la prueba catalana para medirse y prepararse.

Eso hace que ciclistas como Vingegaard, como Evenepoel, Mikel Landa o Enric Mas se dejen ver en la cita catalana, donde los especialistas en montaña tienen mucho que decir con los tres finales en alto consecutivos, en Vallter (jueves 26), La Molina / Coll de Pal (viernes 27) y Queralt (sábado 28).

Será también la última vez que se podrá ver en competición en esta carrera a un Nairo Quintana que ha revelado este domingo su próxima retirada del ciclismo tras 17 años como profesional.

Principales favoritos de la Volta a Catalunya 2026

El doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, disputa por primera vez la Volta a Catalunya y es la principal atracción de un pelotón en el que habrá muchos nombres destacados, como Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz, Enric Mas, Richard Carapaz, Mikel Landa, etc.

El Movistar Team, único equipo español del UCI World Tour, va con su mejor plantel y con sus dos principales líderes, Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, que se han perdido gran parte de la temporada tras sendas caídas.

Estos son algunos de los principales favoritos de la Volta a Catalunya 2026

Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe)

Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe)

Cian Uijtdebroeks (Movistar Team)

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5)

Enric Mas (Movistar Team)

Mikel Landa (Soudal Quick-Step)

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)

Lenny Martínez (Bahrain Victorious)

Oscar Onley (INEOS Grenadiers)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

Felix Gall (Decathlon CMA CGM)

Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike)

Recorrido y etapas de la Volta a Catalunya 2026

La montaña será protagonista de una Volta a Catalunya 2026 que tiene un recorrido muy exigente, finales en alto e, incluso, una etapa final en la que la subida a Montjuic suele marcar diferencias y, a veces, decidir el campeón final.

Aunque ya la segunda etapa tiene una dura subida a poco del final que puede dar mucho juego será a partir del jueves, con los finales en alto de Vallter, Coll de Pal y Queralt donde se marcarán diferencias.

Estas son las siete etapas de la Volta a Catalunya 2026:

1ª: Lunes 23 marzo. Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, 172 km

2ª: Martes 24 marzo. Figueres – Banyoles, 167 km

3ª: Miércoles 25 marzo. Mont-roig del Camp – Vila-seca, 159 km

4ª: Jueves 26 marzo. Mataró – Vallter, 173 km

5ª: Viernes 27 marzo. La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal, 155 km

6ª: Sábado 28 marzo. Berga – Queralt, 158 km

7ª: Domingo 29 marzo. Barcelona – Barcelona (Montjuïc), 95 km

Dónde ver por TV la Volta Ciclista a Catalunya 2026

La 105ª edición de la Volta a Catalunya se puede ver en abierto por televisión a través de RTVE, que retransmitirá todas las etapas por Teledeporte y por su plataforma RTVE Play.

Sin embargo, no es la única opción, ya que los dos canales de Eurosport, así como su plataforma HBO Max, también se volcarán con la ronda catalana.

Otras cadenas europeas que televisarán la cita catalana son la RTBF Tipik belga, la TNT Sports británica o la danesa TV2 Danmark. Y, fuera de europa: J Sports, en Japón; Claro Sports, en Latinoamérica; Caracol TV, en Colombia; SBS, en Australia; NBC Sports, en Estados Unidos; y Abu Dhabi Media, en Oriente Medio.