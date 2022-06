Damián Quintero: "Los niños tienen que practicar un deporte que les guste"

El kárate como estilo de vida, cómo es a nivel andaluz y un consejo para los padres€Damián Quintero apunta varias claves de este deporte

El kárate no es un deporte que todo el mundo pueda practicar de manera amateur. Requiere de cierta concentración y destreza para sus movimientos. Damián Quintero (Buenos Aires, 37 años) es el claro ejemplo del reflejo de los valores del kárate en una persona. Desde Andalucía, ha vivido todo ese proceso de maduración como persona y culpa de ello es también el estar relacionado con este deporte.

Damián Quintero ha analizado para ESTADIO Deportivo cómo se vive el kárate en Andalucía. "El kárate andaluz siempre ha sido muy bueno y en concreto el kárate malagueño también. No es porque haya salido de allí, sino porque hay muy buenas escuelas. Hay muy buena cantera, es cierto que a lo mejor cuesta mucho llegar arriba y consagrarte en categoría absoluta como conseguí yo", dijo el malagueño.

Según cuenta el de Torremolinos, el kárate andaluz es una potencia dentro de España y pelea contra grandes competidores como la Comunidad de Madrid. "Hoy en día se puede decir que estamos peleando con Madrid que podría ser la más potente por número de licencias, por economía y por disponer de muchos más medios que otras. Pero la Federación Andaluza le pelea de tú a tú, de hecho creo que en el último campeonato de España sacamos más medallas que Madrid", concluyó Damián.

¿Por qué se elige kárate? ¿Qué tiene de especial esta disciplina? El kárate es un deporte particular, requiere de cierta disciplina y concentración de movimientos. Aunque también caracteriza su particular folclore japonés, caracterizado por su forma de entender la vida a base de proverbios sabios para cada uno de los asuntos más importantes del día a día. Para el entrevistado es una filosofía de vida, una forma de vivir, una ayuda en su toma de elecciones. "Creo que es una disciplina muy bonita, porque al final es un deporte, pero viene de un arte marcial, tiene una filosofía más tradicional que algún que otro deporte. Tiene valores que son muy arraigados, como son el respeto, la humildad e incluso el respeto al sensey o al maestro y a los compañeros", añadió el karateca.

Y es que este deporte tiene ese espíritu característico de las historias japonesas, de lucha física acompañada de fortaleza mental, quizás lo más importante de lo que se imparte en los dojos. "Al margen de todo lo bueno que tiene en el aspecto psicomotriz y deportivo, tiene esa aura un tanto más filosófica que es muy interesante", comentó Damián Quintero.

Por eso, el medallista olímpico tiene claro su consejo de cara a los padres que duden en apuntar a sus hijos a este deporte. "Los padres no pueden obligar a los niños y a las niñas, tienen que practicar algo que les guste. Si lo practican y ven que les viene bien para su mejora personal y ser mejor persona el día de mañana de acuerdo. A mí también me ha ayudado, he aplicado cosas del kárate en el mundo laboral y personal", finalizó.