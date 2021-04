El posible once del Sevilla FC ante el Granada

Si con tres partidos en ocho días no rotó en el del medio... difícilmente lo va a hacer en el último antes de disponer de una semana de 'descanso'. Eso pensarán algunos sobre el once que mañana alineará Lopetegui. Sin embargo, el técnico ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que no sólo duda de Koundé sino que son tres los jugadores -aparte de Vaclik- que tiene en el aire, y que la intensidad con la que se juegan todos los partidos pasa factura.

A la espera de saber si podrá contar con el francés y con alguno de los otros dos, y también de lo que puede oponer un rival que va a más en los últimos partidos, el técnico guipuzcoano tendría más o menos claro el equipo inicial.

Éste es el posible once del Sevilla FC ante el Granada.