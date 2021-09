Los plazos para la renovación de Manuel Pellegrini con el Betis

Manuel Pellegrini está triunfando como entrenador del Real Betis. El chileno, que desembarcaba hace poco más de un año en Heliópolis, logró clasificar al conjunto verdiblanco para la Europa League, después de una fenomenal segunda vuelta en la 20/21 y a pesar de la escasez de inversión para refuerzos, teniéndolo ahora en la parte alta de la tabla con los mismos condicionantes. Acapara elogios el 'Ingeniero', idolatrado por una afición que valora su sensatez en las comparecencias públicas, su exigencia para luchar por todo y su encomienda de hacer jugar bien a la escuadra hispalense en ambas áreas. Buena prueba del nuevo estilo es la fe inculcada por el ex de Real Madrid, Manchester City o Villarreal en el vestuario, con 12+1 remontadas desde su llegada.

Aún no se ha alcanzado el ecuador de su vinculación con la institución de La Palmera, que es por tres temporadas, y en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín ya se empieza a hablar de renovación. El veterano técnico suramericano (68) ha logrado generar consenso alrededor de su persona, apoyada su gestión en la labor de Antonio Cordón desde la dirección general deportiva. El entendimiento entre ambos es total y fluido desde su convivencia en tierras castellonenses, por lo que, llegado el momento de sentarse a hablar de continuidad, deben existir muchas más facilidades que inconvenientes. Una conversación que, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, todavía no se ha producido, al menos formalmente.

El diálogo entre el chileno y el extremeño es constante, por lo que, de forma indirecta, el segundo ha hecho saber al entrenador, como también Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Federico Martínez Feria durante las reuniones de la comisión ejecutiva, que la satisfacción del club con su trabajo es plena. El representante de Pellegrini, Jesús Martínez, no ha recibido una citación propiamente dicha, pero no ha de pasar demasiado tiempo para que se produzca la llamada. Y es que en el Betis no quieren esperar a que arranque el último año de contrato para ampliar el vínculo con Manuel más allá de 2023. A lo largo de la presente campaña, con el objetivo amarrado o encauzado al menos, debería producirse una entente esperada y deseada por casi todos los béticos.

Por parte del andino, la predisposición es completa, pues se encuentra a gusto, integrado y adaptado tanto al club como a la ciudad hispalense. Lógicamente, se plantearían peticiones deportivas, ya que Pellegrini ha sido bastante comprensivo con la situación económica, no sólo en Heliópolis, sino en toda España y Europa, por lo que la partida presupuestaria para fichajes ha sido mínima estas dos temporadas. La coincidencia con el resto de responsables es absoluto, respetándose su punto de vista (como en la retención de hombres como Willian Carvalho y Juanmi) al máximo. Seguirá siendo igual de prolongar su estancia en La Palmera, un objetivo en la mente ya de la directiva verdiblanca. Los plazos los marcará la propia temporada del equipo, si bien la idea es que, una vez cerrado el próximo mercado invernal y antes de marcharse de vacaciones estivales, todo quede atado y bien atado.