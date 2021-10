La RFEF repite con Ferrán Torres su grave error con Ceballos

El internacional español Ferrán Torres sufre una fractura en un dedo de su pie derecho que según su entrenador, Pep Guardiola, le van a obligar a estar de baja "dos o tres meses". Al entrenador del Manchester City no le hizo falta decir mucho más para evidenciar su enfado con la actuación de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que han repetido con el extremo valenciano el mismo grave error que cometieron hace unos meses con Dani Ceballos en Tokio: no detectar la gravedad de la lesión, forzar al jugador y lesionarle para varios meses. En el caso del utrerano, con el agravamente añadido de condicionar sus planes al producirse en pleno mercado de fichajes después de dos cesiones seguidas al Arsenal, sin sitio en el Real Madrid de Ancelotti y con el Real Betis como eterno candidato.

Ferrán Torres fue examinado por los galenos de la selección española en la concentración en Italia, después de retirarse lesionado del partido de las semifinales de la Liga de Naciones frente a la 'azzurra'. Se le diagnosticó en primera instancia "un traumatismo en el empeine derecho causado por un fuerte golpe". No entrenó en los tres días previos a la final y, tras probarse en el calentamiento de la final y mantener una charla Luis Enrique, y salió en el once titular, aguantando 84 minutos sobre el césped.

Sin embargo, no rindió al mismo nivel que en los primeros 45 minutos frente a los italianos. Impreciso en los centros y sin la explosividad que le caracteriza. Al llegar a Mánchester para incorporarse a la disciplina del City, se le volvió a evaluar el pie, encontrando una pequeña fractura en un metatarso. El primer diagnóstico del club ingles hablaba de algo más de un mes de baja, lo que le llevaría a perderse hasta nueve partidos: los dos partidos de Champions contra el Brujas, cinco de la Premier League, -entre ellos el derbi ante el United-, y dos partidos en los que España se juega el Mundial de Qatar ante Grecia y Suecia.

No obstante, según Guardiola, la lesión es peor incluso de lo que parece y su ausencia podría prolongarse hasta inicios de 2022. "Las lesiones pueden pasar aquí, en casa, con las selecciones. Es algo normal que ocurre. Conozco al seleccionador de España y sé que ha tratado a Ferran lo mejor posible. Los cuidan al máximo y esto a veces puede ocurrir. También les pasó a Kevin de Bruyne (Bélgica) y a Phil Foden (Inglaterra). Sería mejor que no pasara, claro, pero es lo que hay", explicó el catalán en rueda de prensa. "Solo nos queda mirar hacia adelante y ver cuándo puede estar listo, en dos o tres meses", añadió con gesto contrariado.

De forzar para intentar no perderse el partido siguiente, a permanecer parado por un largo periodo. La historia se repite, pues casi tres meses después de aquella dura entrada del atacante egipcio Taher en Tokio, Dani Ceballos sigue de baja. Aparentemente involuntaria, la patada le dobló de manera antinatural el tobillo izquierdo el pasado 22 de julio durante el partido inaugural de la 'Rojita', finalmente medalla de plata, en los Juegos Olímpicos. Aguantó unos minutos sobre el campo, pero no podía casi ni apoyar, por lo que tuvo que ser sustituido. Ya no volvería a jugar más en el torneo. Y eso que los médicos de la selección española le diagnosticaron un esguince de grado II, el segundo más grave de los posibles, aunque el parte médico auguraba una baja de tres ó cuatro semanas que el interesado trató de acortar con tratamientos conservadores.

De hecho, trabajó varios días sobre el césped y se llegó a especular con su participación en las últimas eliminatorias. Lo intentaron por todos los medios, pero no fue posible, algo que se entendería después. A su vuelta a España, los servicios médicos del Real Madrid descubrieron que Ceballos padecía una rotura completa del ligamento peroneo-astragalino anterior y del peroneo-calcáneo, por lo que la baja se prolongaría un mínimo de tres meses que finalmente van a ser más.

"Hay momentos en la vida en los que surgen dificultades que no esperamos. Pero yo sigo trabajando duro para poder recuperarme al 100% de esta lesión que está dando más guerra de lo esperado. Ya estoy afrontando, con un gran equipo de profesionales, la recta final de esta recuperación. Sin duda, esta experiencia me está sirviendo para crecer mentalmente y volver con más fuerza e ilusión que nunca. Si tengo claro algo es que el fútbol es mi vida, y cuento los minutos para volver a disfrutar en el verde. Ya queda menos. Gracias por todo el apoyo que recibo por vuestra parte. ¡Nos vemos muy pronto!", decía el utrerano hace unos días en sus redes sociales.

Su inoportuna dolencia imposibilitó que en verano se pudiera definir su futuro, que pasaba por convencer al nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, o, en su defecto, buscar una nueva salida, después de dos cesiones consecutivas al Arsenal. Y el Betis aparecía en todas las quinielas. Incluso, el club blanco contrató a un talento en su posición, Camavinga, lo que le cerraba todavía más las puertas, pues tiene por delante al francés, a Fede Valverde, a Modric, a Kroos, a Casemiro...

Por eso, su retorno a Heliópolis fue una de las opciones más comentadas en los últimos días de la ventana estival de transferencias, llegándose a comentar que existía un acuerdo entre las entidades para facilitar un préstamo con opción de compra cercana a lo que pagaron los merengues en su día por él (15 kilos), que se convertiría en obligación de clasificarse el Betis para competiciones europeas. Hasta Ceballos aceptaba rebajarse el sueldo para encajar en el presupuesto verdiblanco. Todo quedaba supeditado a las salidas de Joel, Tello y/o Carvalho, sin las que el tope salarial no permitía encajar su ficha.

Finalmente, resultaba prioritario contratar a Héctor Bellerín, que también había accedido a cobrar menos para hacer realidad el sueño de su padre, puesto que la grave lesión de Sabaly dejaba cojo el lateral derecho. Lo de Dani, al no haber más movimientos en la plantilla hispalense, quedaba aparcado, que no olvidado. Hasta Cordón y otros dirigentes de la institución de La Palmera, normalmente reacios a hablar de la vuelta del utrerano, se refirieron a que los caminos de ambos volverían a cruzarse. Se apuntaba a enero, siempre que alguno de los sueldos altos se marche y sea factible monetariamente hablando. Sin embargo, sin saber cuándo va a poder estar al cien por cien, a las dificultades económicas se añaden otros factores que invitan al Betis a contemplar otras vías como las del centrocampista del Cádiz CF Álex Fernández.