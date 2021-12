Real Betis-Real Sociedad: Duelo de atrevidos aspirantes (previa y posibles onces)

Real Betis y Real Sociedad se miden este domingo en el estadio Benito Villamarín en un choque con tintes de puja de aspirantes a estar en los puestos más nobles de la clasificación de LaLiga, en los que se han colado por derecho propio los locales y donde siguen los visitantes, a pesar de que en las últimas jornadas los pupilos de Imanol Alguacil han perdido algo de fuelle.

Los de Manuel Pellegrini llegan aupados a la tercera plaza con 30 puntos tras sus victorias consecutivas ante Elche, Levante y, sobre todo, la última de prestigio lograda en el Camp Nou ante el alicaído Barcelona (0-1), lo que ha acrecentado la fe de los verdiblancos en su juego y sus opciones para mantenerse arriba.

En contraste, los donostiarras afrontan el choque tras tres jornadas sin ganar después de hacerlo en Pamplona el pasado 7 de noviembre, lo que les ha llevado a sumar un punto de nueve posibles, el logrado ante el Valencia en Anoeta (0-0), y a bajar al quinto puesto de la tabla con 29 puntos, a uno sólo del Betis.

Llegan, además, ambos equipos a la cita después de dos finales de distinto signo en la última jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, brillante en el caso realista ante el PSV holandés (3-0) y no tanto en el verdiblanco por su derrota ante el Celtic FC en Glasgow (3-2), que ha podido tener la lectura positiva de evitar en el futuro los desajustes defensivos que la propiciaron.

La principal novedad en el once de Pellegrini será la vuelta del jugador más determinante en sus esquemas, el internacional francés Nabil Fekir, que regresará físicamente muy fresco después de tres encuentros sin jugar por sanción, dos en la Europa League y el de la pasada jornada liguera en el Camp Nou.

Junto con el exdonostiarra Sergio Canales, Fekir será la arteria por la que fluya el fútbol bético en la media punta junto a otros dos atacantes con pasado en la Real, el malagueño Juanmi Jiménez, en estado de gracia (5 tantos en los tres últimos partidos de Liga), y el brasileño Willian José, que se verían las caras con sus antiguos compañeros, a pesar de la noche goleadora de Borja Iglesias en la cita europea en Glasgow.

No podrá regresar al once otro exrealista, el meta chileno Claudio Bravo, que aún no está al cien por cien tras superar una lesión, con lo que seguiría en la portería el luso Rui Silva, con una defensa con los laterales Héctor Bellerín (aunsente en Escocia) y Álex Moreno, y en el eje Marc Bartra tras su exhibición en el Camp Nou y Víctor Ruiz. Ninguno de los cuatro fue titular el jueves, mientras que la labor de contención en la media recaerá en el seguro de vida que supone el argentino Guido Rodríguez, acompañado por el mexicano Andrés Guardado -ambos reservados ante el Celtic-, si bien podría repetir el luso William Carvalho, quien sí estuvo en el once en Glasgow.

La Real Sociedad, con el impulso de su brillante triunfo ante el PSV Eindhoven en Europa, tratará este domingo de recuperar el terreno perdido en las últimas jornadas, pero necesitará del gol que ha abandonado en LaLiga si quiere porfiar por el tercer puesto del Betis. Los donostiarras, después de una mágica noche europea, se centran ahora en una competición doméstica en la que han perdido 4 posiciones en sólo 3 jornadas de liga, saldadas con un empate y dos derrotas, la última muy clara ante el Real Madrid (0-2).

Alguacil que tiene las bajas de Mikel Merino y David Silva, recién salidos de sendas lesiones, tiene a Mikel Oyarzabal crecido tras marcar 2 goles a los holandeses y ha encontrado soluciones en el centro del campo con un central Igor Zubeldia sobresaliente en su readaptación a posiciones más adelantadas. Puede haber cambios en defensa, la línea que más está moviendo Alguacil cuando hay semana europea, con opciones para Gorosabel y Diego Rico de volver al once inicial. Incluso en la portería, con el australiano Matew Ryan, podría haber alternativas.

El Benito Villamarín no se le da mal al conjunto txuri urdin en las últimas temporadas: ganó 2-3 en 2017 y 0-3 la pasada campaña, además de computar también un empate en 2018, balance más que positivo en un partido de reencuentros.



- Alineaciones probables:

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Fekir, Canales, Juanmi; William José.

Real Sociedad: Ryan o Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Zubeldia, Oyarzabal; Januzaj, Isak, Barrenetxea.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18:30 (M+LaLiga).